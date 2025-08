Vai ser emprestado? Real Madrid estipula data para o retorno de Endrick

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De volta aos trabalhos para a pré-temporada, o Real Madrid realizou uma bateria de exames e testes com os atletas do elenco. Entre eles, o brasileiro Endrick.

O atacante ficou de fora da reta final da temporada devido à uma contusão no músculo posterior da coxa direita. O jogador não fez parte do elenco do time na Copa do Mundo de Clubes, competição em que o Real Madrid chegou à semifinal.

Quando Endrick retornará aos gramados?

De acordo com o "Diario Marca", o clube espanhol definiu que o retorno de Endrick está previsto para ocorrer durante a próxima Data FIFA.

O jogador, que não entra em campo desde o dia 18 de maio, deve retornar aos treinamentos da equipe no dia 8 de setembro. No entanto, sua situação no Real Madrid segue indefinida.

Endrick será emprestado?

Com poucas oportunidades na última temporada, Endrick entrou em campo durante 845 minutos (9 partidas completas), e balançou as redes em sete oportunidades.

No entanto, a situação do jogador tornou-se mais complicada em 2025-26, já que o espanhol Gonzalo García ganhou espaço durante a última Copa do Mundo de Clubes, onde foi artilheiro, e tornou-se um concorrente a mais para Endrick.

Apesar disso, o staff do brasileiro não pretende permitir que o jogador deixe o Real Madrid por empréstimo. O atleta prefere lutar por espaço na equipe espanhola e entende que a formação utilizada por Xabi Alonso facilita sua adaptação no time.