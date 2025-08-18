fechar
Bola de Ouro 2025: relembre os indicados à premiação deste ano

No último prêmio, Rodri foi eleito o melhor jogador, com Vinícius Júnior em 2º. No feminino, Aitana Bonmatí conquistou o bicampeonato.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/08/2025 às 16:34
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro - Reprodução/ France Football

A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada nesta quinta-feira (7) pela revista France Football.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Teatro du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.

Na edição anterior, o espanhol Rodri, volante do Manchester City, conquistou o título de melhor jogador do mundo, deixando o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, na segunda colocação.

No futebol feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a grande vencedora pelo segundo ano consecutivo.

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

  • Vini Jr. (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Dembélé (PSG)
  • Donnarumma (PSG)
  • Bellingham (Real Madrid)
  • Doué (PSG)
  • Dumfries (Inter de Milão)
  • Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Haaland (Manchester City)
  • Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  • Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Lewandowski (Barcelona)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  • Mctominay (Napoli)
  • Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Salah (Liverpool)
  • Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025

  • Data da cerimônia: 22 de setembro de 2025
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris
  • Período de avaliação: 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025

