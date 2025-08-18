Bola de Ouro 2025: relembre os indicados à premiação deste ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No último prêmio, Rodri foi eleito o melhor jogador, com Vinícius Júnior em 2º. No feminino, Aitana Bonmatí conquistou o bicampeonato.

A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada nesta quinta-feira (7) pela revista France Football.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Teatro du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.

Na edição anterior, o espanhol Rodri, volante do Manchester City, conquistou o título de melhor jogador do mundo, deixando o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, na segunda colocação.

No futebol feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a grande vencedora pelo segundo ano consecutivo.

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Dembélé (PSG)

Donnarumma (PSG)

Bellingham (Real Madrid)

Doué (PSG)

Dumfries (Inter de Milão)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Haaland (Manchester City)

Gyökeres(Sporting/Arsenal)

Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kvaratskhelia (PSG)

Lewandowski (Barcelona)

Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Mctominay (Napoli)

Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Van Dijk (Liverpool)

Salah (Liverpool)

Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025