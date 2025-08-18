Bola de Ouro 2025: relembre os indicados à premiação deste ano
No último prêmio, Rodri foi eleito o melhor jogador, com Vinícius Júnior em 2º. No feminino, Aitana Bonmatí conquistou o bicampeonato.
A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada nesta quinta-feira (7) pela revista France Football.
A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Teatro du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.
Na edição anterior, o espanhol Rodri, volante do Manchester City, conquistou o título de melhor jogador do mundo, deixando o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, na segunda colocação.
No futebol feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a grande vencedora pelo segundo ano consecutivo.
Veja os indicados na Bola de Ouro 2025
Melhor jogador
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Bellingham (Real Madrid)
- Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres(Sporting/Arsenal)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Van Dijk (Liverpool)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025
- Data da cerimônia: 22 de setembro de 2025
- Local: Théâtre du Châtelet, Paris
- Período de avaliação: 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025