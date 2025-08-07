Bola de Ouro 2025: veja a lista completa dos indicados em todas as categorias da premiação
Todos os nomes dos indicados em cada categoria da maior premiação individual do mundo foram divulgados ao longo desta quinta-feira (07).
A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada nesta quinta-feira (7) pela revista France Football.
A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Teatro du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.
Na edição anterior, o espanhol Rodri, volante do Manchester City, conquistou o título de melhor jogador do mundo, deixando o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, na segunda colocação.
No futebol feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a grande vencedora pelo segundo ano consecutivo.
Veja os indicados na Bola de Ouro 2025
Melhor jogador
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Bellingham (Real Madrid)
- Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres(Sporting/Arsenal)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Van Dijk (Liverpool)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Melhor jogadora
- Marta (Orlando Pride)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Buhl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther Gonzalez (Gotham)
- Caroline Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Yashin
- Alisson (Liverpool)
- Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Dibu Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Técnico do ano (masculino)
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Técnico do Ano (feminino)
- Arthur Elias (Brasil)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Desiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Clube do Ano (masculino)
- Botafogo
- Barcelona
- Chelsea
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
Clube do Ano (feminino)
- Barcelona
- Lyon
- Chelsea
- Arsenal
- Orlando Pride
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Informações
- Data: 22 de setembro de 2025
- Local: Teatro du Châtelet, em Paris
- Edição: 69ª edição da Bola de Ouro