fechar
Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: veja a lista completa dos indicados em todas as categorias da premiação

Todos os nomes dos indicados em cada categoria da maior premiação individual do mundo foram divulgados ao longo desta quinta-feira (07).

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 14:58
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro - Reprodução/ France Football

A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada nesta quinta-feira (7) pela revista France Football.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Teatro du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.

Na edição anterior, o espanhol Rodri, volante do Manchester City, conquistou o título de melhor jogador do mundo, deixando o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, na segunda colocação.

No futebol feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a grande vencedora pelo segundo ano consecutivo.

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

  • Vini Jr. (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Dembélé (PSG)
  • Donnarumma (PSG)
  • Bellingham (Real Madrid)
  • Doué (PSG)
  • Dumfries (Inter de Milão)
  • Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Haaland (Manchester City)
  • Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  • Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Lewandowski (Barcelona)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  • Mctominay (Napoli)
  • Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Salah (Liverpool)
  • Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor jogadora

  • Marta (Orlando Pride)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras)
  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Klara Buhl (Bayern de Munique)
  • Sofia Cantore (Juventus)
  • Steph Catley (Arsenal)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Emily Fox (Arsenal)
  • Cristiana Girelli (Juventus)
  • Esther Gonzalez (Gotham)
  • Caroline Hansen (Barcelona)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique)
  • Lindsey Heaps (Lyon)
  • Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Clara Mateo (Paris FC)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  • Caroline Weir (Real Madrid)
  • Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Yashin

  • Alisson (Liverpool)
  • Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Dibu Martínez (Aston Villa)
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  • David Raya (Arsenal)
  • Matz Sels (Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Inter de Milão)

Técnico do ano (masculino)

  • Antonio Conte (Napoli)
  • Luis Enrique (PSG)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Arne Slot (Liverpool)

Técnico do Ano (feminino)

  • Arthur Elias (Brasil)
  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)

  • Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Clube do Ano (masculino)

  • Botafogo
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Liverpool
  • Paris Saint-Germain

Clube do Ano (feminino)

  • Barcelona
  • Lyon
  • Chelsea
  • Arsenal
  • Orlando Pride

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Informações

  • Data: 22 de setembro de 2025
  • Local: Teatro du Châtelet, em Paris
  • Edição: 69ª edição da Bola de Ouro

Leia também

Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro
Premiação

Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro
Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio
Premiação

Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio

Compartilhe

Tags