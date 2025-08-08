"É fictício"; Cristiano Ronaldo detona Bola de Ouro em entrevista
Perguntado da possibilidade de um novo português conquistar o prêmio, CR7 não poupou críticas à France Football, que lhe premiou em 5 oportunidades
A revista francesa France Football anunciou os finalistas das mais diversas categorias da premiação da Bola de Ouro 2025, que acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Dentre os 30 finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo, estão três portugueses: Vitinha, Nuno Mendes e João Neves.
Segundo maior vencedor de todos os tempos, com cinco conquistas, Cristiano Ronaldo ficou de fora da lista, assim como Lionel Messi, mesmo tendo marcado 35 gols e 4 assistências em 41 jogos pelo Al-Nassr na última temporada.
Em breve entrevista na zona mista após o amistoso contra o Rio Ave, no Estádio Algarve, em Portugal, o capitão da seleção portuguesa foi irônico em sua resposta, numa clara crítica à France Football ao ser perguntando sobre a possibilidade de um português ganhar a Bola de Ouro.
"Bola de Ouro? Isso pra mim é fictício", respondeu evasivamente, já de saída para os vestiários.
Lista dos 30 indicados à Bola de Ouro 2025
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Declan Rice (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- João Neves (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lautaro Martínez (Internazionale)
- Alexis Mac Allistar (Liverpool)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyokeres (Arsenal)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Internazionale)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnaruma (PSG)
- Jude Bellngham (Real Madrid)
Critérios de votação e regras da Bola de Ouro 2025
Os critérios para a votação passaram por uma reformulação. Agora, a premiação considera principalmente o desempenho individual e caráter decisivo de agosto de 2024 e julho de 2025.
Além disso, a organização do prêmio passou a dar mais importância ao desempenho coletivo e aos títulos conquistados. O fair play também será levado em conta, mas em menor peso.
O corpo de jurados é composto por jornalistas especializados de países que estão entre os 100 primeiros no ranking da Fifa.