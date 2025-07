Faltam quantos gols para Cristiano Ronaldo chegar a 1000? Confira os números do português

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Craque do Al-Nassr é o maior artilheiro da história do futebol, em números oficiais. Camisa 7 está próximo de atingir marca histórica

Cristiano Ronaldo está próximo de fazer história! O craque português, que é o maior artilheiro do futebol, em números oficiais, pode chegar aos 1000 gols ao longo de sua carreira.

O camisa 7, de 39 anos, defende as cores do Al-Nassr desde dezembro de 2022. O centroavante renovou seu contrato com a equipe saudita para a próxima temporada.

Pela Seleção Portuguesa, o craque foi campeão da última edição da Liga das Nações da UEFA, com direito a gol na semifinal e final da competição.

Leia Também Copa do Mundo 2026: veja quais seleções já garantiram vaga

Faltam quantos gols para Cristiano Ronaldo chegar a 1000?

Até o momento, Cristiano Ronaldo balançou as redes em 938 oportunidades ao longo de sua carreira. Ou seja, faltam 62 gols para que o português chegue à marca histórica.

Existe uma expectativa para que o jogador atinja a marca durante a Copa do Mundo de 2026.

Ao longo de sua carreira, o português sagrou-se o maior artilheiro do Real Madrid e da Seleção Portuguesa, com 138 gols marcados.

O jogador é o maior artilheiro da história do futebol de seleções. Cristiano Ronaldo também é o maior goleador da história da Liga dos Campeões da UEFA.