Convocação da Seleção Brasileira: Expectativa por Neymar e data limite para lista de Ancelotti

O técnico italiano prepara lista para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Bolívia

A Seleção Brasileira tem os dois últimos desafios nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em setembro contra Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e Bolívia, em El Alto.

O técnico Carlo Ancelotti tem um compromisso com a torcida: ele anunciará a sua segunda lista de convocados no dia 25 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), na sede da CBF.

Na ocasião, divulgará os 23 nomes que vão representar o Brasil na 17ª e 18ª rodada. Nas partidas anteriores empate sem gols com o Equador e vitória por 1 a 0 diante do Paraguai.

Com a vitória sobre os paraguaios em junho, a Seleção garantiu a vaga no Mundial realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. Até lá, para se preaparar, deve disputar seis amistosos.

Brasil x Chile : 04 de setembro, às 21h30, no Maracanã.

: 04 de setembro, às 21h30, no Maracanã. Bolívia x Brasil: 09 de setembro, às 20h30, em El Alto.

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Convocação da Seleção Brasileira: Neymar na lista?

A pré-lista deve ser enviada para a FIFA até o dia 17 de agosto. A principal expectativa da convocação é o possível retorno de Neymar. O atacante, após lesões, se sente pronto fisicamente.

O camisa 10 do Santos soma seis jogos consecutivos atuando por 90 minutos, com três gols marcados neste período. O anúncio de Ancelotti promete ser um dos mais aguardados do ano.

Cruzeiro 1 x 2 Santos

Santos 3 x 1 Juventude - dois gols



Sport 2 x 2 Santos

Santos 1 x 2 Internacional

Mirassol 3 x 0 Santos

Santos 1 x 0 Flamengo - gol da vitória

A comissão técnica, representada por Juan e pelo preparador físico Cristiano Nunes, acompanhou de perto a partida contra o Juventude, demonstrando estarem atentos à situação do jogador.

Vídeo: Gols de Neymar pelo Santos contra o Juventude