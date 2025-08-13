IA cria novas camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Modelo foi produzido tendo como base os vazamentos divulgado pelo site FootyHeadlines, o mesmo que trouxe a informação da camisa vermelha

Falta menos de um ano para a Copa do Mundo 2026 e ansiedade começa a tomar conta com a chegada da reta final das Eliminatórias neste segundo semestre.

Outra coisa que também vai alimentando o "hype" dos torcedores são os vazamentos das camisas que serão utilizadas pelas seleções nos gramados dos Estados Unidos, do Canadá, e do México.

Alguns uniformes já tiveram imagens vazadas, como é o caso de Alemanha, Argentina e México. Outros, no entanto, tiveram apenas informações referente ao esquema de cores que serão utilizados em seus novos modelos.

É o caso da Seleção Brasileira. O site FootyHeadlines, bastante assertivo e o mesmo responsável pelo polêmico vazamento da camisa vermelha, trouxe informações sobre as duas camisas que serão utilizadas pelo Brasil na próxima Copa do Mundo.

A camisa titular seguirá sendo amarela, como sempre, num tom "canário" (yellow canary), mais suave que os utilizados nas últimas edições da Copa e que virá acompanhado de dois tons contrastantes de verde, que aparece nas tonalidades "petróleo" (geode teal) e "menta", (light mint).

Já a camisa reserva continuará sendo azul, num tom "royal" e que será acompanhado de detalhes em amarelo, costumeiramente presente no segundo uniforme brasileiro, e preto, primeiro cor ausente da bandeira a ser utilizada em um uniforme de jogo da Seleção Brasileira.

Mas, em tempos de Inteligência Artificial, por que se contentar apenas com um esquema de cores? Pedimos para o ChatGPT produzir imagens das camisas da Seleção Brasileira com base nos vazamentos e o resultado é este que você vê abaixo:

Camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026 feita por IA com base em vazamentos - ChatGPT Camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026 feita por IA com base em vazamentos - ChatGPT Camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026 feita por IA com base em vazamentos - ChatGPT Camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026 feita por IA com base em vazamentos - ChatGPT Camisa do Brasil para a Copa do Mundo 2026 feita por IA com base em vazamentos - ChatGPT Camisas do Brasil criadas por IA e baseadas nos vazamentos do FootyHeadlines - ChatGPT





Os uniformes são baseados única e exclusivamente na paleta de cores e tem como intenção dar uma ideia de como poderia ser os uniformes da Seleção Brasileira.

Não foram vazadas informações sobre detalhes envolvendo costura, referências ou fonte de números e nomes. A versão final produzida pela Nike deve divergir bastante desta apresenta pela IA.