Gabigol e irmã de Neymar, Rafaella Santos, se mudam para mansão em Belo Horizonte

Gabriel Barbosa, o Gabigol, conhecido por ser o atacante do Cruzeiro, anunciou nas redes sociais que agora está morando junto com Rafaella Santos, irmã de Neymar.

O casal fez a mudança ainda nesta quarta-feira (30), para a mansão do jogador em Belo Horizonte. A notícia surpreendeu alguns internautas, tendo em vista que os dois haviam passado por uma separação e o surgimento de boatos sobre a aproximação de Gabigol da atriz Bruna Griphao.

Segundo o portal EXTRA, Rafaella e Gabriel mantém um relacionamento de dez anos, repleto de términos e reconciliamentos.

Ainda neste ano, algumas informações sobre o término do relacionamento indicariam possíveis traições por parte do jogador. Em sua defesa, Gabigol afirmou:

"Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade".

Aumentar a família?

Recentemente, a irmã de Neymar voltou a acompanhar os jogos do atacante, incluindo a partida contra o Santos. Ainda no dia 20 de julho, Gabriel dedicou um gol à namorada, fazendo um coração com as mãos.

Para o TV Fama, Rafaella revelou: "Quero muito ser mamãe. Quem sabe no ano que vem, já está na agenda!".