Namorada de Felipe Amorim se pronuncia depois do cantor enviar flores para Virginia Fonseca: "Você não vai entregar..."

Felipe Amorim enviou um caminhão de flores para influenciadora Virginia Fonseca; internautas foram atrás da reação da namorada do cantor.

O nome de Virginia Fonseca foi alvo de mais uma discussão nas redes sociais, depois do cantor Felipe Amorim enviar um buquê de flores para influenciadora.

Apesar de ser um gesto bonito, a internet reagiu de forma negativa, por conta do relacionamento do artista com Duda Kropf, de 23 anos.

A homenagem foi recebida com carinho pela empresária, que postou fotos com o presente e escreveu na legenda: "Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa…".

Nos comentários da publicação, diversos seguidores passaram a se questionar quem teria enviado o caminhão. "Favor me informar os detalhes no privado. Obrigada", "Conta tudo", brincaram os usuários.

No entanto, ao contrário do que foi especulado, a atitude foi impulsionada pela própria namorada de Felipe, como uma forma de agradecimento público pelo incentivo que Virginia deu durante a divulgação da nova música do cantor, "Eu Vou na Sua Casa".

Duda fez questão de esclarecer a situação, afirmando que a ideia teria partido dela, durante uma conversa com Felipe.

"A internet tá ficando doida, problematizando e criando uma rivalidade que não faz o menor sentido. O Felipe esses dias veio perguntar pra mim 'Ah, a Virginia tá postando muito a música, o que eu posso fazer pra agradecer'. E eu falei: 'Você não vai entregar só uma florzinha pra Virginia não né? Ela vai até ignorar'. Aí ele levou a sério o caminhão e entregou um caminhão", relatou.

