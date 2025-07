Suposto romance entre Vinicius Junior e Virginia movimenta as redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rumores e especulações se iniciaram após festa de aniversário do jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid e interações nas redes sociais

Duas das personalidades mais relevantes do Brasil estariam vivendo um romance? Ao menos é o que vem sendo sugerido por um grupo de fãs da dupla nas redes sociais.

Recém-separada do cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca vem sendo apontada como um possível affair do jogador da Seleção Brasileira e Real Madrid, Vinicius Junior.

A especulação se iniciou no dia da festa de aniversário de atacante, que aconteceu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e na qual Virginia teria marcado presença e se relacionado com Vini Jr.

Os rumores se intensificaram após o jogador curtir e comentar em publicações de Virginia no seu perfil do Instagram e o ex-marido de Virgínia, Zé Felipe, publicar uma sequência de fotos onde aparece com um casaco com o número 10 às costas e a seguinte legenda:

"EM GOIÂNIA TEM O 10!", seguida de um emoji pedindo silêncio.

A publicação do cantor foi interpretada como uma indireta ao público após os rumores do envolvimento de Virginia e Vinicius Júnior, uma vez que o jogador utiliza a camisa 7 na Seleção Brasileira, enquanto ele, "o 10", estaria em Goiânia.

Nesta terça-feira (29), Virginia recebeu, literalmente, um caminhão de flores como presente, o que sinalizou a existência de um romance envolvendo a influenciadora e alimentando ainda mais os rumores relacionados a Vinicius Junior.