Virginia Fonseca quebra o silêncio após fala de cunhada

A influenciadora Virginia Fonseca decidiu se pronunciar após uma declaração feita por sua cunhada, Mellody Barreto, viralizar nas redes sociais.

Mellody, que é esposa de William Gusmão, foi comparada com Virginia por seguidores e resolveu reagir com bom humor e admiração pública pela famosa.

Em sua resposta, Virginia retribuiu o carinho e mandou um recado direto para a cunhada. "Sempre fofa. Saiba que tô aqui torcendo pelo seu sucesso. Que Deus abençoe e te livre de todo mal", escreveu a apresentadora.

Mellody diz se sentir lisonjeada com comparações

A fala de Mellody surgiu após uma internauta acusá-la de tentar copiar o estilo de Virginia. Sem se abalar, ela afirmou que não vê problema nas comparações e até se sente honrada. "Eu me sinto completamente lisonjeada. A Virginia é uma das maiores influenciadoras que temos hoje. Tudo que ela faz gera muito impacto", disse.

Mellody ainda destacou a trajetória de Virginia e elogiou sua dedicação. "Veio de baixo, conquistou tantas coisas, realizou sonhos dela, de familiares, de amigos… quem conhece ela sabe o quanto é especial", completou.

Briga com Lucas Guedez também veio à tona

Ainda nesta semana, Virginia também voltou a comentar uma briga com o amigo Lucas Guedez, que resultou em sua expulsão da mansão. Durante o programa "Sabadou com Virginia", ela explicou que o desentendimento começou após um mal-entendido sobre lealdade em uma situação envolvendo uma terceira pessoa.

Lucas, por sua vez, afirmou que o comentário da amiga despertou um gatilho emocional e fez com que ele se sentisse controlado. “A última amizade que eu aceito comandar minha vida é você”, disse ele na época.

A influenciadora admitiu que a conversa não terminou bem e que, no calor do momento, pediu que ele deixasse a casa. Apesar do episódio, Virginia parece disposta a deixar os conflitos no passado.