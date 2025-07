Carlinhos Maia rebate rumores de novo affair após separação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de anunciar o fim de seu casamento com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia virou alvo de especulações nas redes sociais.

Uma das mais comentadas diz respeito a um possível novo affair com uma influenciadora digital. O assunto tomou conta da internet nos últimos dias e fez o humorista quebrar o silêncio nesta segunda-feira (28).

Sem citar nomes, Carlinhos usou os stories do Instagram para comentar a repercussão e criticar quem vê engajamento em tudo que ele faz.

“Nem tudo é sobre engajamento”, diz Carlinhos

"Eu acho engraçado que tudo, para o povo, é engajamento", afirmou. "Pra quem é influenciador há tanto tempo como eu, que até hoje me mantenho no topo com os conteúdos que eu faço... Minha vida pessoal eu divido porque faz parte, não tem como separar", desabafou.

Segundo ele, as pessoas estão acostumadas a questionar cada movimento como se fosse estratégia de marketing.

“Todo esse povo que não tem engajamento acha que tudo é por engajamento. Eu não preciso provar nada. Por isso deixo falarem, deixo arder. Tô com zero paciência pra me pronunciar sobre nada”, declarou.

A reação do público foi imediata. O vídeo viralizou, e muitos internautas disseram que a resposta vaga soou como uma confirmação indireta. "Se não fosse verdade, ele negava. Deve ser verdade", escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

Apesar da repercussão, Carlinhos não comentou diretamente sobre a influenciadora com quem teria se envolvido. O humorista e Lucas Guimarães ficaram juntos por 15 anos e se casaram em 2019.