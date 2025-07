Ana Castela responde rumores de affair com Zé Felipe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Castela e Zé Felipe juntos?

A internet foi a loucura nos últimos dias com o boato de um possível affair entre os cantores.

Tudo começou logo após cliques dos dois serem revelados em um passeio nos parques temáticos em Orlando, na Flórida.

O rumor chegou nos artistas, que rebateram com muito humor. Nos stories, a cantora publicou um vídeo ao lado de Zé Felipe e do amigo Odorico Reis. "Gente, eu vou assumir pra vocês… eu vou, eu vou. O Odorico que está ficando com o Zé!", brincou.

Vale lembrar que os dois artistas estão atualmente solteiros. Ana Castela teria terminado o namoro com Gustavo Mioto ainda em 2024.

Já Zé Felipe anunciou o fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca em maio deste ano.

A viagem do cantor para os Estados Unidos, de acordo com a assessoria, é seguir com o projeto de gravações em Espanhol. O comunicado também reforça que a relação dele com Ana é apenas de amizade.

"Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. E por este motivo, seguiu para os Estados Unidos, fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela. E como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Nós reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música".