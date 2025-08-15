Convocação da Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti conheceu Samuel Lino antes mesmo do Flamengo; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico do Brasil e novo atacante rubro-negro foram vistos juntos, no Rio de Janeiro, aumentando especulações sobre possível convocação

O ambiente do Flamengo ficou agitado por um encontro nos bastidores, na quinta-feira (14/08), rendendo até comentários de torcedores de outros clubes, por envolver o técnico Carlo Ancelotti.

O treinador foi visto com o atacante Samuelo Lino em um restaurante no Rio de Janeiro, e isso ampliou os rumores de que o atacante possa fazer sua estreia pela Seleção Brasileira principal.

A foto que viralizou nas redes sociais aconteceu logo após a vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Internacional pela ida das oitavas de final da Libertadores. O italiano esteve no Maracanã.

A contratação mais cara da história do Mengão, R$ 143 milhões mais bônus, está na mira do comandante para os jogos contra Chile e Bolívia? A pré-lista deve ser enviada à Fifa até 17 de agosto.

A lista final, com 23 jogadores, será divulgada em 25 de agosto, às 15h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Brasil já está na Copa do Mundo de 2026.

Samuel Lino celebra gol pelo Atlético de Madrid - Reprodução/Atlético de Madrid

Reencontro na Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti e Samuel Lino se conhecem da Espanha

A relação entre os dois não é de hoje, mas se engana quem pensa que trabalharam juntos. Os dois foram rivais diretos. Enquanto Ancelotti treinava o Real Madrid, Lino jogava no Atlético de Madrid.

Na primeira temporada com a camisa colchonera (2023/24), marcou um gol na vitória por 4 a 2 pela Copa do Rei. Antes, pelo Campeonato Espanhol, deu assistência para Morata no triunfo por 3 a 1.

2023/24: 46 jogos / 08 gols e 08 assistências.

2024/25: 47 jogos / 04 gols e 08 assistências.





O conhecimento prévio do futebol do atacante, portanto, é um fator crucial para essa aproximação, mas a transferência para o Rubro-negro, coloca o jogador no radar mais próximo para ser convocado.

Pelo clube da Gávea, até a publicação desta matéria, o ponta atuou apenas em cinco partidas. Ele deu assistência na vitória contra o Mirassol pelo Brasileirão Série A e ainda não balancou as redes.

5 primeiros jogos de Samuel Lino pelo Flamengo: