Convocação da Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti conheceu Samuel Lino antes mesmo do Flamengo; entenda
Técnico do Brasil e novo atacante rubro-negro foram vistos juntos, no Rio de Janeiro, aumentando especulações sobre possível convocação
O ambiente do Flamengo ficou agitado por um encontro nos bastidores, na quinta-feira (14/08), rendendo até comentários de torcedores de outros clubes, por envolver o técnico Carlo Ancelotti.
O treinador foi visto com o atacante Samuelo Lino em um restaurante no Rio de Janeiro, e isso ampliou os rumores de que o atacante possa fazer sua estreia pela Seleção Brasileira principal.
A foto que viralizou nas redes sociais aconteceu logo após a vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Internacional pela ida das oitavas de final da Libertadores. O italiano esteve no Maracanã.
A contratação mais cara da história do Mengão, R$ 143 milhões mais bônus, está na mira do comandante para os jogos contra Chile e Bolívia? A pré-lista deve ser enviada à Fifa até 17 de agosto.
A lista final, com 23 jogadores, será divulgada em 25 de agosto, às 15h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Brasil já está na Copa do Mundo de 2026.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Reencontro na Seleção Brasileira?
Carlo Ancelotti e Samuel Lino se conhecem da Espanha
A relação entre os dois não é de hoje, mas se engana quem pensa que trabalharam juntos. Os dois foram rivais diretos. Enquanto Ancelotti treinava o Real Madrid, Lino jogava no Atlético de Madrid.
Na primeira temporada com a camisa colchonera (2023/24), marcou um gol na vitória por 4 a 2 pela Copa do Rei. Antes, pelo Campeonato Espanhol, deu assistência para Morata no triunfo por 3 a 1.
- 2023/24: 46 jogos / 08 gols e 08 assistências.
- 2024/25: 47 jogos / 04 gols e 08 assistências.
O conhecimento prévio do futebol do atacante, portanto, é um fator crucial para essa aproximação, mas a transferência para o Rubro-negro, coloca o jogador no radar mais próximo para ser convocado.
Pelo clube da Gávea, até a publicação desta matéria, o ponta atuou apenas em cinco partidas. Ele deu assistência na vitória contra o Mirassol pelo Brasileirão Série A e ainda não balancou as redes.
5 primeiros jogos de Samuel Lino pelo Flamengo:
- Libertadores: Flamengo 1 x 0 Internacional - 71 minutos
- Série A: Flamengo 2 x 1 Mirassol - 90 minutos
- Copa do Brasil: Atlético Mineiro 0 x 1 Flamengo - 28 minutos
- Série A: Ceará 1 x 1 Flamengo - 90 minutos
- Copa do Brasil: Flamengo 0 x 1 Atlético Mineiro - 58 minutos