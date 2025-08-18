fechar
Real Madrid x Osasuna: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Merengues estreiam na atual temporada, em jogo adiado devido à participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes, onde foi semifinalista

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/08/2025 às 15:49
Bellingham e Vinicius Júnior abraçados em gol do Real Madrid
Bellingham e Vinicius Júnior abraçados em gol do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira (19/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Osasuna, em partida válida pela 2ª rodada de La Liga 2025/26.

Como chegam as equipes

O time da capital espanhola inicia sua trajetória na competição e busca a vitória para iniciar sua trajetória em La Liga com o pé direito. A equipe disputa seu primeiro jogo, diante de sua torcida, sob o comando de Xabi Alonso.

O Osasuna encerrou a competição em nono lugar, próximo da luta pelas competições europeias. A equipe busca uma zebra para iniciar a competição com o pé direito.

Onde assistir Real Madrid x Osasuna ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 18/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 1
  • Local: Santiago Bernabéu, Madrid (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz e Bretones; Rubén García, Torró, Moncayola e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci

