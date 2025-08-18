Real Madrid x Osasuna: Onde assistir ao vivo, horário e escalações
Merengues estreiam na atual temporada, em jogo adiado devido à participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes, onde foi semifinalista
O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira (19/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Osasuna, em partida válida pela 2ª rodada de La Liga 2025/26.
Como chegam as equipes
O time da capital espanhola inicia sua trajetória na competição e busca a vitória para iniciar sua trajetória em La Liga com o pé direito. A equipe disputa seu primeiro jogo, diante de sua torcida, sob o comando de Xabi Alonso.
O Osasuna encerrou a competição em nono lugar, próximo da luta pelas competições europeias. A equipe busca uma zebra para iniciar a competição com o pé direito.
Onde assistir Real Madrid x Osasuna ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 18/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 1
- Local: Santiago Bernabéu, Madrid (Espanha)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso
Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz e Bretones; Rubén García, Torró, Moncayola e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci