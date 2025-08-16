fechar
Transmissão Mallorca x Barcelona ao vivo online: confira onde assistir

Atual campeã da competição, equipe catalã busca novo título. Time treinado por Hansi Flick segue sofrendo com problemas para inscrever reforços

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/08/2025 às 12:00
Pedri, meia do Barcelona
Pedri, meia do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

O Mallorca recebe o Barcelona neste sábado, (16/08), às 14h30 (horário de Brasília), na abertura da temporada 2025/26 da La Liga, em duelo no Estadi Mallorca Son Moix.

Onde assistir Mallorca x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)

  • Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O Mallorca, que terminou a última temporada na 10ª posição, busca agora ampliar sua estabilidade e dar início ao novo ciclo com bom resultado em casa.

Do outro lado, o Barcelona, atual campeão e favorito à reconquista do título, estreia com a missão de manter o domínio nacional.

O técnico Hansi Flick tenta superar a indefinição na inscrição de reforços, por questões financeiras, mas já garante o goleiro Joan García como titular, substituindo o lesionado Ter Stegen.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 16/08 - 14h30 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 1
  • Local: Son Moix, Palma de Maiorca (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Mallorca: Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo e Mojica; Manu Morlanes, Samu Costa, Asano, Sergi Darder e Pablo Torre; Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick

