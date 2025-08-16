Transmissão Mallorca x Barcelona ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atual campeã da competição, equipe catalã busca novo título. Time treinado por Hansi Flick segue sofrendo com problemas para inscrever reforços

O Mallorca recebe o Barcelona neste sábado, (16/08), às 14h30 (horário de Brasília), na abertura da temporada 2025/26 da La Liga, em duelo no Estadi Mallorca Son Moix.

Onde assistir Mallorca x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O Mallorca, que terminou a última temporada na 10ª posição, busca agora ampliar sua estabilidade e dar início ao novo ciclo com bom resultado em casa.

Do outro lado, o Barcelona, atual campeão e favorito à reconquista do título, estreia com a missão de manter o domínio nacional.

O técnico Hansi Flick tenta superar a indefinição na inscrição de reforços, por questões financeiras, mas já garante o goleiro Joan García como titular, substituindo o lesionado Ter Stegen.

Ficha técnica

Data e Horário: 16/08 - 14h30 (horário de Brasília)

16/08 - 14h30 (horário de Brasília) Competição: La Liga - Rodada 1

La Liga - Rodada 1 Local: Son Moix, Palma de Maiorca (Espanha)

Son Moix, Palma de Maiorca (Espanha) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Mallorca: Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo e Mojica; Manu Morlanes, Samu Costa, Asano, Sergi Darder e Pablo Torre; Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick