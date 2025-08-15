fechar
Onde assistir | Notícia

Mallorca x Barcelona: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Catalães estreiam na competição e buscam o bicampeonato. Equipe comandada por Hansi Flick contará com suas principais estrelas, como Yamal e Raphinha

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/08/2025 às 12:10
Raphinha, atacante do Barcelona
Raphinha, atacante do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Mallorca e Barcelona se enfrentam neste sábado (16), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada de La Liga. O confronto será disputado no Son Moix, em Palma de Maiorca.

Como chegam as equipes

O Mallorca chega embalado após terminar a temporada anterior na 10ª posição, realizando uma campanha estável na competição.

Para a estreia na atual temporada, o treinador Jagoba Arrasate ressaltou que será necessário "atuar de maneira quase perfeita" para competir com o Barcelona.

O time catalão, por sua vez, ainda sofre com problemas para registrar seus novos reforços, como o atacante Marcus Rashford. Os Culés, atuais campeões da competição, buscam novo título.

Onde assistir Mallorca x Barcelona ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 16/08 - 14h30 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 1
  • Local: Son Moix, Palma de Maiorca (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Mallorca: Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo e Mojica; Manu Morlanes, Samu Costa, Asano, Sergi Darder e Pablo Torre; Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick

Leia também

Quando o Real Madrid estreia na temporada 2025/26? Confira data, horário e adversário
Real Madrid

Quando o Real Madrid estreia na temporada 2025/26? Confira data, horário e adversário
Seoul x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Amistoso

Seoul x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags