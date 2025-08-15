Mallorca x Barcelona: Onde assistir ao vivo, horário e escalações
Catalães estreiam na competição e buscam o bicampeonato. Equipe comandada por Hansi Flick contará com suas principais estrelas, como Yamal e Raphinha
Mallorca e Barcelona se enfrentam neste sábado (16), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada de La Liga. O confronto será disputado no Son Moix, em Palma de Maiorca.
Como chegam as equipes
O Mallorca chega embalado após terminar a temporada anterior na 10ª posição, realizando uma campanha estável na competição.
Para a estreia na atual temporada, o treinador Jagoba Arrasate ressaltou que será necessário "atuar de maneira quase perfeita" para competir com o Barcelona.
O time catalão, por sua vez, ainda sofre com problemas para registrar seus novos reforços, como o atacante Marcus Rashford. Os Culés, atuais campeões da competição, buscam novo título.
Onde assistir Mallorca x Barcelona ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 16/08 - 14h30 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 1
- Local: Son Moix, Palma de Maiorca (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Mallorca: Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo e Mojica; Manu Morlanes, Samu Costa, Asano, Sergi Darder e Pablo Torre; Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate
Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick