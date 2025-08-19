Champions League ao vivo hoje (19): jogos dos playoffs, horários e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A tarde desta terça-feira (19) será marcada pelo pontapé inicial dos playoffs da Champions League, última etapa antes da fase de grupos da competição europeia mais prestigiada do futebol.

Nesta terça, três duelos de mata-mata prometem agitar o dia: além da partida entre Rangers e Club Brugge, também entram em campo Ferencváros x Qaraba e Estrela Vermelha x Pafos.

Jogos de hoje (19/08)

Rangers x Club Brugge

Data e horário: terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h, horário de Brasília.



terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h, horário de Brasília. Local: Ibrox Stadium, Glasgow.

Ibrox Stadium, Glasgow. Onde assistir: TNT e HBO Max

Ferencváros x Qaraba

Data e horário: terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h, horário de Brasília.

terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h, horário de Brasília. Local: Groupama Arena, Budapeste

Groupama Arena, Budapeste Onde assistir: HBO Max

Estrela Vermelha x Pafos

Data e horário: terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h, horário de Brasília.

terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 16h, horário de Brasília. Local: Rajko Mitic Stadium, Sérvia

Rajko Mitic Stadium, Sérvia Onde assistir: SBT, +SBT, Space e HBO Max

Datas da Champions League 2025/26

A Champions League 2025/26 começou em julho com as fases de qualificação e seguirá até maio de 2026. Os playoffs acontecem entre os dias 19 e 27 de agosto.

A fase de liga, com 36 clubes em um único grupo, começa em 16 de setembro e termina em 28 de janeiro de 2026.

A fase de mata-mata inicia com os playoffs de eliminação direta em fevereiro (17 a 25). As oitavas de final serão disputadas entre 10 e 18 de março, as quartas entre 7 e 15 de abril, e as semifinais entre 28 de abril e 6 de maio.

A grande final será no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste.