Futebol | Notícia
Qual jogo vai passar na SBT hoje (19/08)? Confira a programação completa
Bola rolando nos playoffs da Champions! E você acompanha tudo no SBT, que tem os direitos da maior disputa entre clubes da Europa.
Nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, três confrontos agitam a tarde da Champions League, válidos pelos playoffs da competição. O SBT exibirá apenas uma partida ao vivo, com a transmissão sendo realizada de forma simultânea, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 16h (horário de Brasília), Estrela Vermelha e Pafos se enfrentam no Rajko Miti Stadium, em duelo válido pela partida de ida do mata-mata dos playoffs da competição.
Jogos da Champions desta terça-feira, 19 de agosto
- 16h: Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max
- 16h: Estrela Vermelha x Pafos - SBT, +SBT, Space e HBO Max
- 16h: Ferencváros x Qarabag - HBO Max
Programação da SBT (19/08/2025)
Manhã
- 07:35 – SBT Manhã
- 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
- 09:30 – Primeiro Impacto (ao vivo)
- 11:00 – Alô, Você
Tarde
- 13:45 – Maria do Bairro
- 14:45 – Casos de Família
- 15:45 – Liga dos Campeões da Europa
- 18:15 – A Caverna Encantada
- 18:45 – Aqui Agora
Noite
- 19:45 – SBT Brasil
- 20:30 – As Filhas da Senhora Garcia
- 21:15 – CONMEBOL Sudamericana
- 23:15 – Programa do Ratinho
Madrugada
- 00:30 – The Noite com Danilo Gentili
- 01:30 – Operação Mesquita
- 02:00 – SBT Podnight
- 02:45 – SBT Notícias
- 04:45 – SBT Manhã (início da nova grade)