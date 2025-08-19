Qual jogo vai passar na SBT hoje (19/08)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bola rolando nos playoffs da Champions! E você acompanha tudo no SBT, que tem os direitos da maior disputa entre clubes da Europa.

Nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, três confrontos agitam a tarde da Champions League, válidos pelos playoffs da competição. O SBT exibirá apenas uma partida ao vivo, com a transmissão sendo realizada de forma simultânea, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 16h (horário de Brasília), Estrela Vermelha e Pafos se enfrentam no Rajko Miti Stadium, em duelo válido pela partida de ida do mata-mata dos playoffs da competição.

Jogos da Champions desta terça-feira, 19 de agosto

16h: Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max

Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max 16h: Estrela Vermelha x Pafos - SBT, +SBT, Space e HBO Max

Estrela Vermelha x Pafos - SBT, +SBT, Space e HBO Max 16h: Ferencváros x Qarabag - HBO Max

Programação da SBT (19/08/2025)

Manhã

07:35 – SBT Manhã

08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá

09:30 – Primeiro Impacto (ao vivo)

11:00 – Alô, Você

Tarde

13:45 – Maria do Bairro

14:45 – Casos de Família

15:45 – Liga dos Campeões da Europa

18:15 – A Caverna Encantada

18:45 – Aqui Agora

Noite

19:45 – SBT Brasil

20:30 – As Filhas da Senhora Garcia

21:15 – CONMEBOL Sudamericana

23:15 – Programa do Ratinho

Madrugada