Futebol | Notícia

Qual jogo vai passar na SBT hoje (19/08)? Confira a programação completa

Bola rolando nos playoffs da Champions! E você acompanha tudo no SBT, que tem os direitos da maior disputa entre clubes da Europa.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/08/2025 às 13:30
SBT transmite os jogos da Champions League na tv aberta
SBT transmite os jogos da Champions League na tv aberta - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, três confrontos agitam a tarde da Champions League, válidos pelos playoffs da competição. O SBT exibirá apenas uma partida ao vivo, com a transmissão sendo realizada de forma simultânea, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 16h (horário de Brasília), Estrela Vermelha e Pafos se enfrentam no Rajko Miti Stadium, em duelo válido pela partida de ida do mata-mata dos playoffs da competição.

Jogos da Champions desta terça-feira, 19 de agosto

  • 16h: Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max
  • 16h: Estrela Vermelha x Pafos - SBT, +SBT, Space e HBO Max
  • 16h: Ferencváros x Qarabag - HBO Max

Programação da SBT (19/08/2025)

Manhã

  • 07:35 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto (ao vivo)
  • 11:00 – Alô, Você

Tarde

  • 13:45 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Casos de Família
  • 15:45 – Liga dos Campeões da Europa
  • 18:15 – A Caverna Encantada
  • 18:45 – Aqui Agora

Noite

  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:30 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 21:15 – CONMEBOL Sudamericana
  • 23:15 – Programa do Ratinho

Madrugada

  • 00:30 – The Noite com Danilo Gentili
  • 01:30 – Operação Mesquita
  • 02:00 – SBT Podnight
  • 02:45 – SBT Notícias
  • 04:45 – SBT Manhã (início da nova grade)

