Resumo das novelas, 19.08: Soraya acusa Kalista de matar sua mãe em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Maria se atormenta com o divórcio. Soraya pede perdão a Maria para despistar suspeitas e garantir seu plano de envenenamento. Maria visita seu antigo bairro e ajuda um casal de idosos. Soraya reclama com Kalista que as ervas não estão funcionando, mas ouve que o fim de Maria está próximo. Ao voltar para casa, Maria sente fortes dores. Carlota desconfia e avisa a Fernando, que chama um médico. Carlota percebe a falsidade de Soraya. O médico não encontra causa para o mal-estar. Vitória revela a Soraya que sua mãe teve sintomas semelhantes aos de Maria antes de morrer. Soraya confronta Kalista, acusando-a de matar sua mãe.

(17h) A Caverna Encantada



Elisa percebe que César está diferente, agora sério, disciplinado, quase irreconhecível. Cristina tenta uma vaga no jornal "Notícias Milagrosas". Inconformados com Pedro, os Luíses decidem procurá-lo. Fafá intensifica o treinamento de Goma com exercícios físicos: a missão é impressionar Norma. Flora propõe a Lavínia uma aliança com ela e Norma: juntas, seriam imbatíveis Norma, desesperada por açúcar, recorre a um disfarce inusitado para roubar balas do Goma Behr. A caverna se transforma na base das Lúcias, o novo clubinho secreto das meninas.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Mar chora inconsolavelmente ao confirmar que perdeu Juan. Ofélia procura a filha, mas Mar a culpa por arruinar sua vida. Mar chega ao hospital para verificar a saúde de Luis, mas Leonardo garante que ela não pertence àquele lugar; Ofélia sai em defesa da filha. Juan revela aos pais que se casou com Camila e que agora eles viverão sob o mesmo teto. Ofélia convence Mar a passar a noite em seu quarto e começar a aproveitar sua nova vida.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Martin afirma que ama Lucrécia. Julia rejeita Bernardo por ele ser gay. Gaivota, Leonidas e Margarida retornam a Bogotá. Paula desabafa com Lemarcus. Lúcia é expulsa da mansão e cobra dinheiro de Ivan, que aceita se divorciar da designer de interiores. Sebastião conta para a ex-namorada que Sofia não é sua filha biológica e pede para reatarem o relacionamento.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Causando alvoroço em Jerusalém, um exemplo cruel chega acompanhado de um recado a Roma. Ainda se recuperando, Paulo faz um pedido importante a Sóstenes.

(22h) Reis



Reis, esposas, soldados e valentes reunidos em grande alegria no banquete, clima de reconciliação e amor para uns, mágoa e frieza para outros. Áquis e seus homens tentando encontrar estratégias viáveis, quando uma grande solução é considerada.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir. Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.

(19h40) Dona de Mim



Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

(21h20) Vale Tudo



Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson, colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.