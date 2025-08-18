Resumo das novelas, 19.08: Soraya acusa Kalista de matar sua mãe em 'Maria do Bairro'
Maria sente fortes dores, mas médico não consegue identificar o motivo. Soraya acusa Kalista de matar sua mãe. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Maria se atormenta com o divórcio. Soraya pede perdão a Maria para despistar suspeitas e garantir seu plano de envenenamento. Maria visita seu antigo bairro e ajuda um casal de idosos. Soraya reclama com Kalista que as ervas não estão funcionando, mas ouve que o fim de Maria está próximo. Ao voltar para casa, Maria sente fortes dores. Carlota desconfia e avisa a Fernando, que chama um médico. Carlota percebe a falsidade de Soraya. O médico não encontra causa para o mal-estar. Vitória revela a Soraya que sua mãe teve sintomas semelhantes aos de Maria antes de morrer. Soraya confronta Kalista, acusando-a de matar sua mãe.
(17h) A Caverna Encantada
Elisa percebe que César está diferente, agora sério, disciplinado, quase irreconhecível. Cristina tenta uma vaga no jornal "Notícias Milagrosas". Inconformados com Pedro, os Luíses decidem procurá-lo. Fafá intensifica o treinamento de Goma com exercícios físicos: a missão é impressionar Norma. Flora propõe a Lavínia uma aliança com ela e Norma: juntas, seriam imbatíveis Norma, desesperada por açúcar, recorre a um disfarce inusitado para roubar balas do Goma Behr. A caverna se transforma na base das Lúcias, o novo clubinho secreto das meninas.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Mar chora inconsolavelmente ao confirmar que perdeu Juan. Ofélia procura a filha, mas Mar a culpa por arruinar sua vida. Mar chega ao hospital para verificar a saúde de Luis, mas Leonardo garante que ela não pertence àquele lugar; Ofélia sai em defesa da filha. Juan revela aos pais que se casou com Camila e que agora eles viverão sob o mesmo teto. Ofélia convence Mar a passar a noite em seu quarto e começar a aproveitar sua nova vida.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Martin afirma que ama Lucrécia. Julia rejeita Bernardo por ele ser gay. Gaivota, Leonidas e Margarida retornam a Bogotá. Paula desabafa com Lemarcus. Lúcia é expulsa da mansão e cobra dinheiro de Ivan, que aceita se divorciar da designer de interiores. Sebastião conta para a ex-namorada que Sofia não é sua filha biológica e pede para reatarem o relacionamento.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Causando alvoroço em Jerusalém, um exemplo cruel chega acompanhado de um recado a Roma. Ainda se recuperando, Paulo faz um pedido importante a Sóstenes.
(22h) Reis
Reis, esposas, soldados e valentes reunidos em grande alegria no banquete, clima de reconciliação e amor para uns, mágoa e frieza para outros. Áquis e seus homens tentando encontrar estratégias viáveis, quando uma grande solução é considerada.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir. Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.
(19h40) Dona de Mim
Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.
(21h20) Vale Tudo
Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson, colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.