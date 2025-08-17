fechar
Transmissão Chapecoense x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir

Quarto colocado na Série B, Verdão do Oeste busca a vitória na Arena Condá para seguir firme no G-4. Papão está na zona de rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/08/2025 às 14:00
Imagem de jogadores do Paysandu comemorando gol
Imagem de jogadores do Paysandu comemorando gol - PAYSANDU.S.C

A Chapecoense recebe o Paysandu neste domingo, (17/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto marca a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Chapecoense x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)

  • Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O equipe de Chapecó ocupa a quarta colocação, com 34 pontos. O Verdão do Oeste vem de empate em duelo contra o Coritiba, sem gols. O clube catarinense busca a vitória para seguir no G-4.

O Paysandu não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas e busca voltar a vencer para escapar da zona de rebaixamento. O clube de Belém foi derrotado na rodada anterior, contra o Vila Nova, por 1 a 0.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 22
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira

