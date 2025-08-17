Transmissão Chapecoense x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quarto colocado na Série B, Verdão do Oeste busca a vitória na Arena Condá para seguir firme no G-4. Papão está na zona de rebaixamento

A Chapecoense recebe o Paysandu neste domingo, (17/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto marca a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Chapecoense x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O equipe de Chapecó ocupa a quarta colocação, com 34 pontos. O Verdão do Oeste vem de empate em duelo contra o Coritiba, sem gols. O clube catarinense busca a vitória para seguir no G-4.

O Paysandu não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas e busca voltar a vencer para escapar da zona de rebaixamento. O clube de Belém foi derrotado na rodada anterior, contra o Vila Nova, por 1 a 0.

Ficha técnica

Data e Horário: 17/08 - 16h00 (horário de Brasília)

17/08 - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 22

Série B - Rodada 22 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Arena Condá, Chapecó (SC) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira