fechar
Onde assistir | Notícia

Chapecoense x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Verdão do Oeste ocupa a quarta colocação na tabela e busca a vitória para seguir no G-4. Papão precisa pontuar para escapar do rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/08/2025 às 15:08
Imagem de jogador da Chapecoense
Imagem de jogador da Chapecoense - Rafael Bressan/Chapecoense

A Chapecoense enfrenta o Paysandu neste domingo (17/08), às 16h00 (horário de Brasília), em confronto crucial pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Como chegam as equipes

O equipe de Chapecó ocupa a quarta colocação, com 34 pontos. O Verdão do Oeste vem de empate em duelo contra o Coritiba, sem gols. O clube catarinense busca a vitória para seguir no G-4.

O Paysandu não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas e busca voltar a vencer para escapar da zona de rebaixamento. O clube de Belém foi derrotado na rodada anterior, contra o Vila Nova, por 1 a 0.

Onde assistir Chapecoense x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 22
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira

Leia também

Transmissão Novorizontino x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Novorizontino x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir
Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags