Chapecoense x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Verdão do Oeste ocupa a quarta colocação na tabela e busca a vitória para seguir no G-4. Papão precisa pontuar para escapar do rebaixamento
A Chapecoense enfrenta o Paysandu neste domingo (17/08), às 16h00 (horário de Brasília), em confronto crucial pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC).
Como chegam as equipes
O equipe de Chapecó ocupa a quarta colocação, com 34 pontos. O Verdão do Oeste vem de empate em duelo contra o Coritiba, sem gols. O clube catarinense busca a vitória para seguir no G-4.
O Paysandu não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas e busca voltar a vencer para escapar da zona de rebaixamento. O clube de Belém foi derrotado na rodada anterior, contra o Vila Nova, por 1 a 0.
Onde assistir Chapecoense x Paysandu ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 17/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 22
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo
Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira