Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Duelo no Jorjão reúne melhor mandante e melhor visitante da competição. Enquanto Tigre está em terceiro lugar, Coxa ocupa a segunda colocação
Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h35 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 22ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Novorizontino não vive grande fase na Série B, já que não vence há três rodadas. Porém, o clube paulista, melhor mandante da competição, segue na terceira colocação na tabela, com 36 pontos.
O Coritiba, por sua vez, é o melhor visitante da Série B. A equipe da capital paranaense está na segunda colocação na classificação, com 39 pontos conquistados.
Onde assistir Novorizontino x Coritiba ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Ficha técnica
- Competição: Série B – Rodada 22
- Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
- Local: Jorjão, em Novo Horizonte (SP)
- Onde Assistir: RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Novorizontino: Airton, Dantas, César Martins, Patrick, Rodrigo Soares; Luis Oyama, Jean Irmer e Mayk; Robson, Matheus Frizzo e Caio Dantas. Técnico: Umberto Louzer..
Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart