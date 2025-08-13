Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo no Jorjão reúne melhor mandante e melhor visitante da competição. Enquanto Tigre está em terceiro lugar, Coxa ocupa a segunda colocação

Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h35 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 22ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Novorizontino não vive grande fase na Série B, já que não vence há três rodadas. Porém, o clube paulista, melhor mandante da competição, segue na terceira colocação na tabela, com 36 pontos.

O Coritiba, por sua vez, é o melhor visitante da Série B. A equipe da capital paranaense está na segunda colocação na classificação, com 39 pontos conquistados.

Onde assistir Novorizontino x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

Competição: Série B – Rodada 22



Série B – Rodada 22 Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília)



14/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília) Local: Jorjão, em Novo Horizonte (SP)



Jorjão, em Novo Horizonte (SP) Onde Assistir: RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Novorizontino: Airton, Dantas, César Martins, Patrick, Rodrigo Soares; Luis Oyama, Jean Irmer e Mayk; Robson, Matheus Frizzo e Caio Dantas. Técnico: Umberto Louzer..

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart