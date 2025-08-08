fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Ferroviária x Amazonas ao vivo online: confira onde assistir

Fora da zona de rebaixamento após vencer o Remo, time de Araraquara encerrou sequência de seis partidas sem conquistar os três pontos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/08/2025 às 17:00
Carlão, atacante da Ferroviária
Carlão, atacante da Ferroviária - Reprodução/ Ferroviária

Nesta sexta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), Ferroviária e Amazonas duelam na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Ferroviária, recém-promovida da Série C, busca estabilidade na competição. O clube ocupa a 15ª posição, com 23 pontos conquistados e vive momento de recuperação após quebrar uma sequência de seis jogos sem vencer ao derrotar o Remo por 2 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, a Onça-Pintada, enfrenta grave crise na competição, já que está na lanterna da Série B com apenas 20 pontos. Apesar dos resultados recentes, o time ainda não venceu fora de casa e vem de três empates consecutivos, incluindo o 2 a 2 diante do Goiás.

Onde assistir Ferroviária x Amazonas ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. O confronto estará disponível para os assinantes do pacote premium.

Ficha técnica

  • Competição: Série B - Rodada 21
  • Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Thiago Lopes, Ricardinho, Albano e Juninho; Fabrício Daniel e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

Amazonas: Renan; Castrillón, Diego Borges, Bruno Ramires e Fabiano; Vásquez, Erick Varão, Joaquín Torres, Zabala e Kevin Ramírez; Gabriel Novaes. Técnico: Márcio Zanardi.

Leia também

América-MG x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

América-MG x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Ferroviária x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Ferroviária x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags