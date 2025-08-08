Transmissão Ferroviária x Amazonas ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fora da zona de rebaixamento após vencer o Remo, time de Araraquara encerrou sequência de seis partidas sem conquistar os três pontos

Nesta sexta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), Ferroviária e Amazonas duelam na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Ferroviária, recém-promovida da Série C, busca estabilidade na competição. O clube ocupa a 15ª posição, com 23 pontos conquistados e vive momento de recuperação após quebrar uma sequência de seis jogos sem vencer ao derrotar o Remo por 2 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, a Onça-Pintada, enfrenta grave crise na competição, já que está na lanterna da Série B com apenas 20 pontos. Apesar dos resultados recentes, o time ainda não venceu fora de casa e vem de três empates consecutivos, incluindo o 2 a 2 diante do Goiás.

Onde assistir Ferroviária x Amazonas ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. O confronto estará disponível para os assinantes do pacote premium.

Ficha técnica

Competição: Série B - Rodada 21



Série B - Rodada 21 Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)



08/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)



Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Thiago Lopes, Ricardinho, Albano e Juninho; Fabrício Daniel e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

Amazonas: Renan; Castrillón, Diego Borges, Bruno Ramires e Fabiano; Vásquez, Erick Varão, Joaquín Torres, Zabala e Kevin Ramírez; Gabriel Novaes. Técnico: Márcio Zanardi.