Transmissão Novorizontino x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir

Tigre do Vale não vence há três rodadas, mas busca a vitória para seguir firme no G-4. Coxa ocupa a segunda colocação e luta pela liderança

Em jogo de fortes emoções pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão, Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Como chegam as equipes

O Novorizontino, dono do melhor retrospecto como mandante, é o 3º colocado com 36 pontos. Apesar de estar no G4, chega pressionado após três jogos sem vencer.

Do outro lado, o Coritiba, vice-líder com 39 pontos, busca seguir na briga pela liderança da competição em caso de vitória, e segue embalado como o melhor visitante da Série B.

Onde assistir Novorizontino x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Desimpedidos (Youtube)

O Desimpedidos transmite a partida gratuitamente pelo Youtube. Não é obrigatório se inscrever no canal para acompanhar a transmissão.

Ficha técnica

Competição: Série B – Rodada 22



Série B – Rodada 22 Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília)



14/08 (quinta-feira) - 21h35 (horário de Brasília) Local: Jorjão, em Novo Horizonte (SP)



Jorjão, em Novo Horizonte (SP) Onde Assistir: RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Novorizontino: Airton, Dantas, César Martins, Patrick, Rodrigo Soares; Luis Oyama, Jean Irmer e Mayk; Robson, Matheus Frizzo e Caio Dantas. Técnico: Umberto Louzer..

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart