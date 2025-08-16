Transmissão Corinthians x Bahia ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Corinthians tenta encerrar jejum de cinco jogos sem vencer, enquanto o Bahia defende invencibilidade de sete partidas no Brasileirão.
Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.
Para assistir ao confronto ao vivo e online, é necessário ter assinatura do Globoplay + Canais ao Vivo. A transmissão não será gratuita; confira os valores:
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: sábado, 16 de agosto de 2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP
- Onde assistir: Sportv e Premiere
Prováveis escalações
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; Garro; Gui Negão e Thales Magno.
Bahia
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.