Onde assistir | Notícia

Transmissão Corinthians x Bahia ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Corinthians tenta encerrar jejum de cinco jogos sem vencer, enquanto o Bahia defende invencibilidade de sete partidas no Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/08/2025 às 19:20
Luciano Juba, lateral do Bahia
Luciano Juba, lateral do Bahia - Divulgação/ EC Bahia

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

Para assistir ao confronto ao vivo e online, é necessário ter assinatura do Globoplay + Canais ao Vivo. A transmissão não será gratuita; confira os valores:

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: sábado, 16 de agosto de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP
  • Onde assistir: Sportv e Premiere

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; Garro; Gui Negão e Thales Magno.

Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.

