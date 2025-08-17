Grupo Fornecedora celebra 70 anos com Pernambuco em destaque na expansão pelo Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar de reconhecer um cenário macroeconômico desafiador, o grupo manteve o otimismo em relação à perspectiva de investimento da companhia

Ao celebrar 70 anos, o Grupo Fornecedora, do Ceará, projeta um futuro de mais investimentos no Nordeste, com destaque para Pernambuco na estratégia de expansão regional. A empresa, que já possui operações em terras pernambucanas e em outros estados do Nordeste espera crescer entre 10% a 12% até o fim deste ano, superando um faturamento recorde de R$ 1 bilhão já alcançado ao longo de 2024.

"A empresa fez dois grandes investimentos em Pernambuco. Nós começamos uma operação de venda de empilhadeiras e agora assinamos um contrato com a multinacional New Holland para ser distribuidor de máquinas agrícolas para todo o Estado. Na verdade, nós já somos distribuidores do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba, agora vamos para Pernambuco e Alagoas. Pernambuco é um Estado que eu me orgulho muito de estar perto, porque é um Estado que, primeiro, acolheu meu pai, que é um cidadão de Garanhuns", diz o CEO do Grupo Fornecedora, André Ribeiro.

O executivo ressaltou a relação pessoal com o Estado, destacando a viabilidade de novos negócios. "Para nós, é uma oportunidade muito grande de conviver com aquele povo, de ajudar no desenvolvimento do Estado. Sem dúvida nenhuma, Pernambuco tem muita relevância para a nossa estratégia", declarou. Até 2030, Pernambuco, junto à Bahia, deve representar 30% do faturamento.

Perspectiva de investimento e cenário macroeconômico

Apesar de reconhecer um cenário macroeconômico desafiador, o empresário manteve o otimismo em relação à perspectiva de investimento da companhia. Ele admitiu que 2025 "vai continuar sendo um ano mais difícil" devido às altas taxas de juros, mas reforçou a confiança na capacidade da empresa de superar as adversidades.

"A gente tem muita esperança que essa instabilidade seja transitória. Nós vamos continuar, assim, investindo com os pés no chão, com muita responsabilidade, com muita governança, mas, sobretudo, com muita coragem", afirmou. Ele também destacou a fé no povo nordestino e o potencial de crescimento da região. "Coragem porque a gente confia no povo nordestino, coragem porque a gente sabe do nosso potencial, coragem porque a gente ama essa terra e esse negócio".

Oferecendo produtos e serviços para a construção pesada, indústria, setor rodoviário e agricultura, o Grupo Fornecedora é representante exclusivo no Estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Maranhão das marcas líderes no mercado como CASE, DAF, Dynapac, Epiroc e New Holland. A empresa também representa as máquinas Zoomlion, Além de manter a marca Engelog, especializada em terceirização de frotas com máquinas e caminhões; e um braço industrial, a Fornecedora Pavimentos, que atua na produção e aplicação asfáltica.