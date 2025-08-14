Maior beneficiadora de vidros da América Latina, Brazilglass chega ao Nordeste com representação no Recife e Fortaleza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresa forneceu vidros para os aeroporto George Bush Houston, Natal e Viracopos. E aos edifícios HBR Corporate Tower, JK Offices e Figi em São Paulo.

Conhecida como a empresa que possui a maior planta de beneficiamento de vidros planos da América Latina, a Brazilglass está iniciando suas atividades no Nordeste para atender arquitetos, projetistas, incorporadoras e caxilheiros do Nordeste que passam a ter a sua disposição uma das mais avançadas tecnologias em vidros do mundo.



A expressão caixilheiros refere-se à estrutura ou moldura utilizada para fixar e emoldurar vidros em janelas, portas, vitrines, ou outras aplicações. É a peça que "encaixa" o vidro, fornecendo suporte e permitindo sua fixação.



O Recife e Fortaleza foram as capitais inicialmente escolhidas para abrigar representação comercial da Brazilglass com o suporte de sua planta industrial no interior de São Paulo.



Essa planta tem 40 mil m² de área fabril em um terreno de 200 mil m², com mais de 6 milhões de metros quadrados de vidro já produzidos. Certificada pela ISO 9001:2015 e homologada pelas principais fabricantes mundiais de vidro como Cebrace, Guardian Glass e AGC, o que assegura a excelência e o alto padrão no beneficiamento e conta com tecnologia 100% automatizada para garantir precisão, acabamento e inovação em cada projeto



Segundo o fundador da Brazilglass, Jacinto Marques “a chegada ao Nordeste é um marco estratégico. Uma vez que deseja oferecer proximidade e atendimento especializado aos profissionais locais, garantindo suporte direto para os projetos inovadores da região. A empresa também pretende fortalecer sua parceria com profissionais do setor na região.

Estrutura de vidros oferecida pela Brazilglass no Aeroporto de Viracopos. - Divulgação

A empresa revolucionou o mercado brasileiro ao introduzir chapas Jumbo, vidros de grandes dimensões (3,21m x 6,00m) que permitem aos arquitetos criarem estruturas envidraçadas contínuas, sem interrupções ou emendas aparentes.



Além disso, é a única empresa no Brasil a oferecer a exclusiva tecnologia de impressão digital em vidro, possibilitando personalizações artísticas e funcionais únicas. A impressão é feita com tintas especiais diretamente no vidro e fixada por cura térmica, garantindo durabilidade e resistência a desbotamento segundo esclarece o diretor comercial Fernando Marques.



Segundo ele “a chegada da Brazilglass em Recife significa abrir portas para projetos que eram impensáveis até pouco tempo atrás. O potencial criativo agora é praticamente ilimitado.” – Eduardo Esteves, gerente comercial.



Uma das novidades da empresa é a capacidade inédita na América Latina de produzir vidros Jumbos curvos. Essa tecnologia inovadora permite criar peças de vidro curvadas, laminadas e temperadas com grandes dimensões, ampliando exponencialmente as possibilidades arquitetônicas.



Outro diferencial a ser oferecido aos clientes do Recife e Fortaleza é a vidro laminado (Comum, Acústico e Estrutural) Com alta resistência e segurança; ideal para controle de ruído e proteção combinação de resistência mecânica com proteção contra estilhaçamento.



Agora, com a abertura das representações comerciais no nordeste, profissionais de Recife e Fortaleza têm acesso direto à experiência e ao suporte especializado da empresa, criando uma nova referência para o setor de construção civil e arquitetura regional, marcando uma nova era de possibilidades para a região.

