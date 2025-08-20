fechar
Transmissão CSA x Confiança ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Azulão busca retomar o ritmo e chegar à sua 1ª final na competição, enquanto o Dragão segue invicto há 7 jogos e vive ótima fase.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 19:00
Imagem do confronto entre CSA e Confiança
Imagem do confronto entre CSA e Confiança - Divulgação/CSA

CSA e Confiança se encontram nesta quarta-feira, 20 de agosto, pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. O confronto acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre CSA e Confiança terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Alagoas
  • Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

CSA

Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Eduardo Biazus, Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Brayannn; Ciel, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques

Confiança

Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley, Renan; Maikon Aquino, Neto Oliveira

