Transmissão CSA x Confiança ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Azulão busca retomar o ritmo e chegar à sua 1ª final na competição, enquanto o Dragão segue invicto há 7 jogos e vive ótima fase.

CSA e Confiança se encontram nesta quarta-feira, 20 de agosto, pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. O confronto acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre CSA e Confiança terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Quarta-feira, 20 de agosto de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Alagoas

Estádio Rei Pelé, Alagoas Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

CSA

Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Eduardo Biazus, Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Brayannn; Ciel, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques

Confiança

Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley, Renan; Maikon Aquino, Neto Oliveira