Transmissão CSA x Confiança ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Azulão busca retomar o ritmo e chegar à sua 1ª final na competição, enquanto o Dragão segue invicto há 7 jogos e vive ótima fase.
CSA e Confiança se encontram nesta quarta-feira, 20 de agosto, pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. O confronto acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre CSA e Confiança terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Alagoas
- Transmissão: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
CSA
Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Eduardo Biazus, Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Brayannn; Ciel, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques
Confiança
Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley, Renan; Maikon Aquino, Neto Oliveira