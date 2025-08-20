fechar
Transmissão Juventude x Vasco ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Verdão busca escapar do Z-4 após empate com o Vitória, enquanto o Cruzmaltino chega confiante após a goleada histórica de 6 a 0 sobre o Santos.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 17:00
Equipe do Vasco da Gama reunida
Equipe do Vasco da Gama reunida - Matheus Lima/Vasco

Juventude e Vasco jogam na noite desta quarta-feira, 20 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no confronto atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Juventude e Vasco terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ)
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

JUVENTUDE

Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón . Técnico: Thiago Carpini.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistentes: Daniel Luís Marques(SP) e Daniel Paulo Ziolli(SP)
  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

