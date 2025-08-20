Transmissão Juventude x Vasco ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Verdão busca escapar do Z-4 após empate com o Vitória, enquanto o Cruzmaltino chega confiante após a goleada histórica de 6 a 0 sobre o Santos.
Juventude e Vasco jogam na noite desta quarta-feira, 20 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no confronto atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Juventude e Vasco terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ)
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
JUVENTUDE
Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón . Técnico: Thiago Carpini.
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Daniel Luís Marques(SP) e Daniel Paulo Ziolli(SP)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)