Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Verdão tenta sair do Z-4 após empate com o Vitória, enquanto o Cruzmaltino chega embalado da goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos.
Juventude e Vasco jogam na noite desta quarta-feira, 20 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no confronto atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
Após empatar fora de casa com o Vitória por 2 a 2, o time gaúcho mostrou poder de reação, mas ainda ocupa a 18ª posição com 15 pontos.
O experiente Nenê, de 44 anos, marcou o gol de empate de pênalti. Para o jogo, o técnico Thiago Carpini terá apenas um desfalque (Cipriano, suspenso), mas oito jogadores estão pendurados.
Embalado por uma histórica goleada por 6 a 0 sobre o Santos no Morumbis, o Cruzmaltino deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar com 19 pontos.
Fernando Diniz terá o retorno de Vegetti ao time, mas não contará com Jair, suspenso. A tendência é repetir a base da escalação que brilhou no domingo.
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.
Ficha de jogo
- Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ)
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
JUVENTUDE
Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón . Técnico: Thiago Carpini.
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Daniel Luís Marques(SP) e Daniel Paulo Ziolli(SP)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)