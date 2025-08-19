Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Verdão tenta sair do Z-4 após empate com o Vitória, enquanto o Cruzmaltino chega embalado da goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos.

Juventude e Vasco jogam na noite desta quarta-feira, 20 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no confronto atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

Após empatar fora de casa com o Vitória por 2 a 2, o time gaúcho mostrou poder de reação, mas ainda ocupa a 18ª posição com 15 pontos.

O experiente Nenê, de 44 anos, marcou o gol de empate de pênalti. Para o jogo, o técnico Thiago Carpini terá apenas um desfalque (Cipriano, suspenso), mas oito jogadores estão pendurados.

Embalado por uma histórica goleada por 6 a 0 sobre o Santos no Morumbis, o Cruzmaltino deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar com 19 pontos.

Fernando Diniz terá o retorno de Vegetti ao time, mas não contará com Jair, suspenso. A tendência é repetir a base da escalação que brilhou no domingo.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.

Ficha de jogo

Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ)

Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

JUVENTUDE

Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón . Técnico: Thiago Carpini.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem