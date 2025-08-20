Novo treinador! Santos acerta contratação de Vojvoda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ex-treinador do Fortaleza, treinador argentino chega com a missão de tirar Peixe da crise, agravada após goleada por 6 x 0 sofrida para o Vasco

O Santos tem um novo treinador! Trata-se do argentino Juan Pablo Vojvoda, conhecido do torcedor brasileiro pelo seu excelente trabalho à frente do Fortaleza entre maio de 2021 e julho de 2025, quando acabou demitido.

As informações são da repórter Juliana Yamaoka, do Lance!, que afirma que o acordo foi firmado em reunião virtual entre dirigentes do Peixe e o treinador após falhar nas negociações com Jorge Sampaoli, que fez exigências consideradas inadequadas pelo Alvinegro Praiano.

A expectativa é que o anúncio oficial seja feito nesta quinta-feira (21). Se confirmado, a tendência é que Vojvoda estreie pelo Santos já no próximo domingo (24), contra o Bahia, confronto marcado para às 16h, horário de Brasília, e válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

Números de Vojvoda

Aos 50 anos de idade, Vojvoda acumula passagens por Newell's Old Boys, como interino, Defensa y Justicia, Talleres, todos da Argentina, além do Unión La Calera, do Chile, time o qual comandou em 2020, classificando-o para a Libertadores pela primeira vez na sua história.

Seu trabalho de maior destaque, claro, foi no Fortaleza. Em pouco mais de quatro anos, Vojvoda comandou o Leão do Pici em 309 partidas, conquistando um aproveitamento de 54,9% distribuídos em 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

Além das classificações inéditas para a Libertadores e o vice da Sul-americana, Vojvoda foi campeão cearense em três oportunidades (2021, 2022 e 2023), e também conquistou duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).