"Nada demais": mãe se pronuncia sobre conteúdo da filha envolvendo Hytalo Santos
Durante pronunciamento, a mãe de Kamyllinha revelou o que pensa sobre as polêmicas recentes e a prisão do influenciador Hytalo Santos.
O caso envolvendo o influenciador Hytalo Santos ganhou novos desdobramentos após a prisão dele e de seu marido, MC Euro, na sexta-feira (15), sob suspeita de tráfico humano e exploração de menores.
Segundo investigações, o casal abrigava adolescentes em uma residência onde produziam conteúdos para redes sociais, oferecendo vantagens materiais às famílias dos jovens.
A adolescente que vivia com Hytalo desde os 12 anos foi uma das primeiras a aparecer nos vídeos publicados por ele.
Entenda o que aconteceu
O caso foi denunciado pelo pai da jovem, que desde 2019 alertava o Conselho Tutelar sobre o uso da imagem da filha nas redes sociais.
Ele explicou que a menina aparecia com roupas curtas em danças e afirmou: "Nunca quis isso para ela. Eu queria um futuro que ela estudasse, se formasse, tivesse uma profissão boa e não exibisse o corpo para todo mundo ver".
Enquanto isso, a mãe da adolescente, separada do pai, defendeu o influenciador. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, ela relatou ter mudado completamente sua rotina para apoiar os sonhos da filha.
"Vendi minha casa, abandonei o meu emprego e fui viver a vida com ela, realizar o sonho dela. Eu nunca vi nada demais", afirmou, negando qualquer adultização da jovem e reforçando que ela teve uma infância normal.
De acordo com o Ministério Público, Hytalo mantinha controle sobre a vida dos adolescentes, inclusive retendo seus celulares para centralizar as postagens em seus próprios perfis. Os menores eram chamados de "crias" e recebiam mesadas que chegavam a R$ 3 mil, além de itens como roupas, maquiagens e eletrônicos.
Ex-funcionários relataram à reportagem do Fantástico que a casa apresentava sinais de irregularidades, como desorganização, consumo de bebidas alcoólicas e episódios de gravidez entre as jovens. Um deles afirmou: "Se não fosse como ele queria, os jovens eram dispensados".
A adolescente prestou depoimento e reforçou a defesa de Hytalo, alegando: "Nunca teve negócio de exploração, nunca teve". Ela afirmou que gostava de dançar desde pequena e que o uso de roupas curtas já fazia parte de sua rotina antes da convivência com o influenciador.
A defesa de Hytalo afirmou que ele e o marido "sempre se colocaram à disposição das autoridades" e considerou a prisão uma medida "extrema".
Segundo o advogado Sean Abib, a relação entre os envolvidos era de amizade e construída ao longo do tempo, quando "não tinham nada".
Relembre
O caso ganhou ainda mais notoriedade após denúncia do youtuber Felca sobre práticas de exploração de menores por influenciadores.
Desde então, o perfil de Hytalo foi removido das redes sociais, e a Justiça proibiu que ele tenha contato com menores de 18 anos, além de investigar tentativa de obstrução das investigações.