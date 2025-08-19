"Nada demais": mãe se pronuncia sobre conteúdo da filha envolvendo Hytalo Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante pronunciamento, a mãe de Kamyllinha revelou o que pensa sobre as polêmicas recentes e a prisão do influenciador Hytalo Santos.

Clique aqui e escute a matéria

O caso envolvendo o influenciador Hytalo Santos ganhou novos desdobramentos após a prisão dele e de seu marido, MC Euro, na sexta-feira (15), sob suspeita de tráfico humano e exploração de menores.

Segundo investigações, o casal abrigava adolescentes em uma residência onde produziam conteúdos para redes sociais, oferecendo vantagens materiais às famílias dos jovens.

A adolescente que vivia com Hytalo desde os 12 anos foi uma das primeiras a aparecer nos vídeos publicados por ele.

Entenda o que aconteceu

O caso foi denunciado pelo pai da jovem, que desde 2019 alertava o Conselho Tutelar sobre o uso da imagem da filha nas redes sociais.

Ele explicou que a menina aparecia com roupas curtas em danças e afirmou: "Nunca quis isso para ela. Eu queria um futuro que ela estudasse, se formasse, tivesse uma profissão boa e não exibisse o corpo para todo mundo ver".

Leia Também 5 séries de investigação que vão te deixar sem fôlego

Enquanto isso, a mãe da adolescente, separada do pai, defendeu o influenciador. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, ela relatou ter mudado completamente sua rotina para apoiar os sonhos da filha.

"Vendi minha casa, abandonei o meu emprego e fui viver a vida com ela, realizar o sonho dela. Eu nunca vi nada demais", afirmou, negando qualquer adultização da jovem e reforçando que ela teve uma infância normal.

De acordo com o Ministério Público, Hytalo mantinha controle sobre a vida dos adolescentes, inclusive retendo seus celulares para centralizar as postagens em seus próprios perfis. Os menores eram chamados de "crias" e recebiam mesadas que chegavam a R$ 3 mil, além de itens como roupas, maquiagens e eletrônicos.

Ex-funcionários relataram à reportagem do Fantástico que a casa apresentava sinais de irregularidades, como desorganização, consumo de bebidas alcoólicas e episódios de gravidez entre as jovens. Um deles afirmou: "Se não fosse como ele queria, os jovens eram dispensados".

A adolescente prestou depoimento e reforçou a defesa de Hytalo, alegando: "Nunca teve negócio de exploração, nunca teve". Ela afirmou que gostava de dançar desde pequena e que o uso de roupas curtas já fazia parte de sua rotina antes da convivência com o influenciador.

A defesa de Hytalo afirmou que ele e o marido "sempre se colocaram à disposição das autoridades" e considerou a prisão uma medida "extrema".

Segundo o advogado Sean Abib, a relação entre os envolvidos era de amizade e construída ao longo do tempo, quando "não tinham nada".

Relembre

O caso ganhou ainda mais notoriedade após denúncia do youtuber Felca sobre práticas de exploração de menores por influenciadores.

Desde então, o perfil de Hytalo foi removido das redes sociais, e a Justiça proibiu que ele tenha contato com menores de 18 anos, além de investigar tentativa de obstrução das investigações.