Sophie Charlotte e Xamã são vaiados em festa de Bruna Marquezine; Entenda

Casal tentou entrar com carro próprio na comemoração dos 30 anos da atriz, foi barrado por militares e acabou recebendo vaias. Entenda o caso

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 7:52
Imagem de Sophie Charlotte, Xamã e Bruna Marquezine
Imagem de Sophie Charlotte, Xamã e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

A comemoração dos 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro, terminou com um episódio polêmico envolvendo Sophie Charlotte e o cantor Xamã.

O casal acabou sendo barrado na entrada e recebeu vaias de outros convidados após tentar furar as regras de acesso ao local.

O que aconteceu?

De acordo com o portal Terra, o evento contou com forte esquema de segurança da Marinha do Brasil, que exigia credenciamento prévio e transporte exclusivo por vans fornecidas pela organização.

A ponte que dá acesso à Ilha Fiscal tinha controle rigoroso de entrada, permitindo apenas veículos e pessoas previamente autorizados.

Mesmo cientes das normas, Sophie Charlotte e Xamã tentaram chegar à festa com o próprio carro, contrariando as determinações.

A atitude levou à intervenção imediata dos militares responsáveis, que impediram a entrada e exigiram que o casal retornasse para seguir o protocolo oficial.

A situação chamou a atenção dos demais presentes e, diante da movimentação, o casal acabou sendo alvo de vaias, ampliando o constrangimento.

O episódio viralizou nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados da noite de celebração de Bruna Marquezine.

