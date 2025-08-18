Sophie Charlotte e Xamã são vaiados em festa de Bruna Marquezine; Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Casal tentou entrar com carro próprio na comemoração dos 30 anos da atriz, foi barrado por militares e acabou recebendo vaias. Entenda o caso

Clique aqui e escute a matéria

A comemoração dos 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na última sexta-feira (15) na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro, terminou com um episódio polêmico envolvendo Sophie Charlotte e o cantor Xamã.

O casal acabou sendo barrado na entrada e recebeu vaias de outros convidados após tentar furar as regras de acesso ao local.

O que aconteceu?

De acordo com o portal Terra, o evento contou com forte esquema de segurança da Marinha do Brasil, que exigia credenciamento prévio e transporte exclusivo por vans fornecidas pela organização.

A ponte que dá acesso à Ilha Fiscal tinha controle rigoroso de entrada, permitindo apenas veículos e pessoas previamente autorizados.

Mesmo cientes das normas, Sophie Charlotte e Xamã tentaram chegar à festa com o próprio carro, contrariando as determinações.

A atitude levou à intervenção imediata dos militares responsáveis, que impediram a entrada e exigiram que o casal retornasse para seguir o protocolo oficial.

A situação chamou a atenção dos demais presentes e, diante da movimentação, o casal acabou sendo alvo de vaias, ampliando o constrangimento.

O episódio viralizou nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados da noite de celebração de Bruna Marquezine.