Quem saiu da 'Dança dos Famosos'? Veja ranking de grupos

A segunda semana do quadro trouxe ritmo country, disputas acirradas e risco de eliminação para alguns grupos. Confira o ranking completo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/08/2025 às 21:28 | Atualizado em 17/08/2025 às 21:32
A segunda semana da "Dança dos Famosos 2025" trouxe o ritmo country para o palco, e a disputa por um lugar na próxima fase esquentou.

Com apresentações cheias de energia, os grupos se esforçaram para impressionar os jurados e o público. Mas afinal, quem foi eliminado e como ficou a classificação?

Quem saiu da 'Dança dos Famosos'?

A resposta é simples: ninguém saiu, mas a competição está acirrada, e a pressão para a próxima semana é grande.

Os participantes foram avaliados por um júri técnico, que contou com nomes como Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo, e pelo júri artístico, com Milton Cunha e a apresentadora Ana Clara. A plateia também teve seu peso na decisão. Após a soma de todas as notas, a classificação da semana ficou assim:

  • O Grupo A, de Rodrigo Faro e Gracyanne Barbosa, manteve a liderança com a maior pontuação.
  • O Grupo D, que tem Wanessa Camargo, garantiu a segunda posição.
  • Em uma disputa acirrada, os Grupos B e C ficaram empatados no ranking, o que aumenta a pressão para a próxima semana.

Reprodução/Globo
Imagem do ranking de classificação da segunda semana da "Dança dos Famosos 2025" - Reprodução/Globo

A grande mudança acontecerá na próxima etapa. Apenas após a terceira e última apresentação em grupo é que as notas serão somadas, e os dois participantes do grupo com a menor pontuação serão eliminados.

A partir daí, a competição se torna individual. Acompanhe a próxima rodada para saber quem se despede do quadro.

