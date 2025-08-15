Reality | Notícia
Dança dos Famosos: saiba qual é o segundo ritmo da competição do Domingão com Huck
No próximo domingo (17), os participantes entrarão na pista com chapéus, botas e coletes, em figurinos especialmente preparados para o estilo musical
A segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, já tem ritmo definido: o country.
Nesta etapa, Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa, programa da mesma emissora, será a jurada artística convidada.
Participantes
Na estreia, os 16 competidores se apresentaram ao som do axé, ainda divididos em grupos. Confira a composição:
- Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa
- Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme
- Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão
- Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz