Reality | Notícia

Dança dos Famosos: saiba qual é o segundo ritmo da competição do Domingão com Huck

No próximo domingo (17), os participantes entrarão na pista com chapéus, botas e coletes, em figurinos especialmente preparados para o estilo musical

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/08/2025 às 16:17
Dança dos Famosos
Dança dos Famosos - Reprodução/TV Globo

A segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, já tem ritmo definido: o country.

Nesta etapa, Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa, programa da mesma emissora, será a jurada artística convidada.

Participantes

Na estreia, os 16 competidores se apresentaram ao som do axé, ainda divididos em grupos. Confira a composição:

  • Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa
  • Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme
  • Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão
  • Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz

 

