Dança dos Famosos 2025: segundo ritmo do quadro do Domingão é revelado

Fase de grupos continua no próximo domingo (17) e as equipes terão que fazer mais uma coreografia temática. Confira qual será o ritmo da vez!

Por Marilia Pessoa Publicado em 15/08/2025 às 12:53
Dança dos Famosos
Dança dos Famosos - Reprodução/TV Globo

O quadro "Dança dos Famosos", do programa Domingão com Huck, continua na fase de grupos neste domingo (17).

A segunda rodada será no ritmo do country. Os grupos terão que fazer novamente uma coreografia temática em conjunto.

A apresentadora do reality show musical “Estrela da Casa”, Ana Clara, será a jurada artística convidada deste domingo.

Na primeira semana da competição, os 16 participantes se dividiram em grupos para uma apresentação de axé. 

Confira a divisão de grupos do Dança dos Famosos 2025:

  • Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa.
  • Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme.
  • Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.
  • Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

