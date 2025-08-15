Reality | Notícia
Dança dos Famosos 2025: segundo ritmo do quadro do Domingão é revelado
Fase de grupos continua no próximo domingo (17) e as equipes terão que fazer mais uma coreografia temática. Confira qual será o ritmo da vez!
O quadro "Dança dos Famosos", do programa Domingão com Huck, continua na fase de grupos neste domingo (17).
A segunda rodada será no ritmo do country. Os grupos terão que fazer novamente uma coreografia temática em conjunto.
A apresentadora do reality show musical “Estrela da Casa”, Ana Clara, será a jurada artística convidada deste domingo.
Na primeira semana da competição, os 16 participantes se dividiram em grupos para uma apresentação de axé.
Confira a divisão de grupos do Dança dos Famosos 2025:
- Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa.
- Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme.
- Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.
- Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.