Vídeos | Notícia

Furto em lava jato: câmera de segurança registra o crime

Suspeito é flagrado em câmera de segurança furtando uma TV de lava jato na Zona Sul do Recife. O suspeito ainda não foi identificado

Por TV Jornal Publicado em 14/08/2025 às 17:17
Estabelecimento furtado no Recife
Estabelecimento furtado no Recife - TV Jornal

Na madrugada de segunda-feira (11), no bairro de Setúbal, um lava jato foi furtado, na rua Antônio Vicente. Câmeras de segurança flagraram a ação.

Como ocorreu

O vídeo registrado pela câmera de segurança mostra o criminoso vindo pela rua, dobrando a esquina e parando em frente ao estabelecimento.

A 1h38 da madrugada, em uma decisão abrupta, ele invade o local.

As imagens não são claras o suficiente para determinar por onde o ladrão entrou, levantando questões se ele arrombou a porta com cadeado e corrente ou se entrou por uma das janelas.

Após algum tempo dentro do estabelecimento, o ladrão saiu carregando uma televisão e desapareceu nas ruas do bairro de Setúbal.

Leia Também

Inegurança

Os moradores da região confirmam a insegurança do bairro, mencionando que é comum testemunhar furtos ocorrendo no início da manhã.

A população está preocupada principalmente com os roubos de celulares e bolsas, e muitos afirmam ter medo de caminhar pelas calçadas da área.

Alguns evitam usar itens valiosos, como anéis ou relógios de valor, e outros optaram por manter seus celulares e bolsas escondidos sempre que estão na rua.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

