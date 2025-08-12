Onda de roubos de carros na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motorista de aplicativo é vítima de assalto violento e tem carro recuperado pela polícia. ainda são 7.125 veículos roubados em Pernambuco este ano

O alvo da vez foi um veículo de cor branca roubado por criminosos que chegaram de moto no bairro de Jardim São Paulo. Eram ao menos três indivíduos divididos em duas motocicletas.

Como ocorreu



O carro estava sendo dirigido por um motorista de transporte por aplicativo, que tinha acabado de deixar sua esposa no Hospital Universitário Oswaldo Cruz para marcar exames para membros idosos da família.

No momento do crime, o motorista estava trabalhando, garantindo uma renda extra.

O assalto foi anunciado logo após o motorista pegar um passageiro. A situação foi descrita como violenta pelo motorista.

"Três caras, em duas motos, pararam, apontaram o revólver para mim e disseram: Para, senão tu morre.", comentou o motorista.

Veículo recuperado

O veículo do motorista tinha um equipamento de rastreamento, que possibilitou a sua localização e consequentemente, a recuperação do bem pelo motorista.

Além disso, o carro apresentava avarias indicando que poderia ter sido utilizado para a prática de outros crimes.

De janeiro a julho foram registrados 7.125 roubos de veículos no estado de Pernambuco. Na capital pernambucana, o número também é alto, com 2.245 crimes já registrados.

Investigações

Após todas as circunstâncias do roubo, o caso agora segue sob investigação pela Polícia Civil. Os criminosos ainda estão foragidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais