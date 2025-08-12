fechar
Vídeos | Notícia

Onda de roubos de carros na Região Metropolitana do Recife

Motorista de aplicativo é vítima de assalto violento e tem carro recuperado pela polícia. ainda são 7.125 veículos roubados em Pernambuco este ano

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 16:50
Carro recuperado pela vítima do roubo
Carro recuperado pela vítima do roubo - TV Jornal

O alvo da vez foi um veículo de cor branca roubado por criminosos que chegaram de moto no bairro de Jardim São Paulo. Eram ao menos três indivíduos divididos em duas motocicletas.

Como ocorreu

O carro estava sendo dirigido por um motorista de transporte por aplicativo, que tinha acabado de deixar sua esposa no Hospital Universitário Oswaldo Cruz para marcar exames para membros idosos da família.

No momento do crime, o motorista estava trabalhando, garantindo uma renda extra.

O assalto foi anunciado logo após o motorista pegar um passageiro. A situação foi descrita como violenta pelo motorista.

"Três caras, em duas motos, pararam, apontaram o revólver para mim e disseram: Para, senão tu morre.", comentou o motorista.

Veículo recuperado

O veículo do motorista tinha um equipamento de rastreamento, que possibilitou a sua localização e consequentemente, a recuperação do bem pelo motorista.

Além disso, o carro apresentava avarias indicando que poderia ter sido utilizado para a prática de outros crimes.

De janeiro a julho foram registrados 7.125 roubos de veículos no estado de Pernambuco. Na capital pernambucana, o número também é alto, com 2.245 crimes já registrados.

Investigações 

Após todas as circunstâncias do roubo, o caso agora segue sob investigação pela Polícia Civil. Os criminosos ainda estão foragidos. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Homens encapuzados se passam por policiais e matam jovem de 20 anos
Homicídio

Homens encapuzados se passam por policiais e matam jovem de 20 anos
Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro
Atentado Violento

Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro

Compartilhe

Tags