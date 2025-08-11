Homens encapuzados se passam por policiais e matam jovem de 20 anos
Jovem de 20 anos é morto por falsos policiais em invasão domiciliar; câmeras de segurança e investigação do DHPP podem elucidar o caso
Na manhã de hoje, moradores de uma rua foram acordados por disparos de arma de fogo, que reivindicaram a vida de José Heleno dos Santos Silva, de 20 anos. A vítima estava em casa com sua companheira e filha de um ano quando o incidente ocorreu.
Suspeitos fingem ser policiais
A esposa da vítima relata que cinco homens encapuzados se passando por policiais invadiram a casa.
“Chegaram, arrombaram a minha porta, meu marido se levantou da cama, que estava eu, ele e minha filha dormindo, se levantou e foi ver quem é. Quando ele foi ver quem é, esses cinco indivíduos foram para cima dele, pedindo uma tal da arma, que ele não tinha," disse a esposa da vítima. "Quando não acharam a arma, fizeram múltiplos disparos e o mataram”.
Investigações em andamento
Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para investigar. Eles coletaram informações, verificaram a existência de câmeras de segurança e notaram que o celular de José Heleno havia sido levado, possivelmente para evitar deixar rastros dos últimos contatos da vítima.
Detalhes da Investigação
A vítima apresentava mais de 20 lesões causadas por disparos de arma de fogo, indicando que mais de um tipo de arma foi utilizado.
Ele tinha passagens pelo polícia e estava com uma tornozeleira eletrônica no momento do crime, não tinha qualquer arma em sua residência, de acordo com as autoridades.
Este incidente alarmante assinala um aumento da violência na área, levantando preocupações entre os moradores e destacando a necessidade de medidas de segurança mais eficazes. A investida segue em curso.
