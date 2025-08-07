Adolescente morto em Goiana: câmera de segurança registra fuga e desespero da mãe
Adolescente morto em Nova Goiana pode ter sido confundido com traficante, tem crime registrado pela câmera de segurança, família nega envolvimento.
Adolescente morto em Nova Goiana: o que sabemos até agora
A rua Raul Seixas, no bairro de Nova Goiana, foi o palco de um crime chocante na noite passada. Renan Kevin de Santana Araújo, um adolescente de 16 anos, foi morto a tiros na frente de sua casa.
Uma câmera de segurança capturou o incidente, mostrando duas mulheres que, ao ouvir os disparos, começaram a correr. Em outra gravação do incidente, é possível ver um homem também fugindo do local, embora a identidade dele e seu possível envolvimento no crime ainda estejam sendo investigados pela polícia.
O que a polícia sabe sobre o crime
A suposição inicial conduzida pela polícia é que o adolescente teria sido vitimado devido ao seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informações que chegaram até a polícia, Renan nunca foi preso, mas teria ligações com uma facção criminosa local e sua morte teria sido resultado de uma disputa com um grupo rival.
A reação da família
A família de Renan, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Recife para liberar o corpo, está negando as acusações de seu envolvimento com atividades criminosas. Eles insistem que o adolescente era trabalhador e sem vícios - um padeiro local.
Um parente chegou a mencionar que Renan vinha recebendo ameaças recentemente por ter postado fotos nas redes sociais exibindo um gesto associado aos traficantes locais. A família acredita que isso pode ter desencadeado a ação contra Renan.
Mais investigações em andamento
Em uma declaração oficial, a Polícia Civil informou que a 11ª Delegacia Seccional de Goiânia instaurou um inquérito para investigar a autoria e as circunstâncias da morte. Mais informações serão anunciadas à medida que a investigação avançar.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais