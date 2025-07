Homem é assassinado a tiros em Vitória de Santo Antão; crime foi registrado por câmera de segurança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Luiz Felipe, de 33 anos, foi morto a tiros em via pública no bairro Lídia Queiroz. Crime chocou moradores e está sob investigação da Polícia Civil

Homem é assassinado a tiros em Vitória de Santo Antão

Um homicídio chocante foi registrado no bairro Lídia Queiroz, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco. A vítima, Luiz Felipe, de 33 anos, foi morta a tiros em via pública, no Sítio do Meio, diante de várias testemunhas. Todo o crime foi flagrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

Execução em plena luz do dia

As imagens mostram Luiz Felipe sentado na calçada, próximo a um lava-jato, conversando com outras pessoas. De repente, dois homens chegam em uma motocicleta. O garupa desce do veículo, saca uma arma e começa a atirar diversas vezes contra Felipe, que tenta fugir. Mesmo correndo, ele é perseguido, alcançado e executado a poucos metros do local onde estava.

A cena gerou pânico entre as testemunhas. As câmeras também captaram a correria de quem estava por perto tentando escapar dos disparos. Felizmente, ninguém mais foi ferido.

Investigação em andamento

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o caso. As imagens das câmeras já estão sendo analisadas, e as evidências foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística. O corpo de Luiz Felipe foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos. O caso está sendo tratado como execução, e novas atualizações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais