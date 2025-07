Mais de 300 mil crianças voltaram à escola em 8 anos no Brasil, diz Unicef

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais de 1,8 milhão ainda estão fora; trabalho infantil, gravidez na adolescência e racismo estão entre os principais motivos do abandono.

Clique aqui e escute a matéria

Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revela uma dupla realidade na educação brasileira: ao mesmo tempo em que mais de 300 mil crianças e adolescentes retornaram à sala de aula nos últimos oito anos, o Brasil ainda tem 1,8 milhão de jovens fora da escola.

O avanço no combate à evasão é creditado, em grande parte, à iniciativa "Busca Ativa Escolar", uma parceria do Unicef com gestores municipais que fornece ferramentas para identificar, localizar e matricular novamente os estudantes que abandonaram os estudos.

Apesar do sucesso da estratégia, o desafio continua enorme. O relatório aponta que a exclusão escolar é mais grave em duas faixas etárias: entre crianças de 4 e 5 anos, que deveriam estar na pré-escola, e entre adolescentes de 15 a 17 anos, que deveriam cursar o ensino médio.

As causas do abandono

O estudo do Unicef também detalha os complexos fatores sociais que levam à evasão escolar no país. Entre as principais causas, estão:

Trabalho infantil;

Doenças ou comorbidades;

Gravidez na adolescência;

Falta de acessibilidade para crianças com deficiência;

Racismo.

O levantamento aponta ainda que a exclusão afeta de forma desproporcional crianças e adolescentes negros e indígenas, evidenciando o recorte racial da desigualdade educacional no Brasil.

Para o Unicef, embora os resultados da "Busca Ativa" devam ser comemorados, os dados servem como um alerta para a necessidade de intensificar as políticas públicas de proteção social e educação para garantir que nenhum jovem seja deixado para trás.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />