Nazaré da Mata terá seleção para diretores escolares a partir de 2026

A Prefeitura de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, anunciou que, a partir de 2026, realizará um processo seletivo para diretores das escolas municipais.

Prevista no Decreto Municipal nº 17/2025, a seleção terá seu cronograma e a lista das unidades participantes divulgados no Diário Oficial do Município e nos canais oficiais do Executivo em setembro.

Segundo a gestão municipal, essa iniciativa atende às condicionalidades do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR), previsto na Lei do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

O VAAR é um complemento financeiro repassado pelo governo federal a redes de ensino que adotam boas práticas de gestão e promovem a redução das desigualdades educacionais.

Etapas da seleção para diretores escolares



O decreto estabelece que a seleção de diretores escolares terá duas etapas:

- Avaliação curricular: serão pontuados os títulos acadêmicos, a experiência profissional e o histórico de atuação na rede.

- Formação obrigatória: os candidatos aprovados participarão de cursos sobre gestão escolar, tecnologia educacional e avaliação do desempenho escolar.

Após essas fases, os candidatos deverão apresentar um Plano de Gestão Escolar para a unidade onde desejam atuar. A pontuação geral definirá os três melhores candidatos por escola, que comporão uma lista tríplice. A escolha final será feita pela prefeita do município.

Regras e critérios de elegibilidade



A participação no processo seletivo será restrita a professores efetivos da rede municipal de ensino, com formação em licenciatura e pelo menos três anos de experiência. Estarão impedidos de participar os profissionais com:

- Penalidades administrativas nos últimos anos;

- Processos criminais em andamento;

- Irregularidades no uso de recursos públicos.

O mandato dos diretores escolares será de dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois, mediante avaliação de desempenho. Já o vice-diretor será indicado pela Secretaria de Educação e nomeado pela prefeita.

Objetivos da nova política de gestão escolar



Segundo a Prefeitura de Nazaré da Mata, o novo modelo busca garantir uma gestão escolar mais eficiente, promover ambientes de aprendizagem mais acolhedores e incentivar o uso de tecnologias educacionais.

“Queremos diretores que façam a diferença, que criem projetos, que motivem professores e alunos. É assim que vamos reconstruir a educação de Nazaré da Mata”, afirmou a prefeita Adriana Andrade Lima Vasconcelos.