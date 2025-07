Incrições para a PND encerram nesta sexta (25); saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Termina às 23h59 desta sexta-feira (25) o prazo para inscrição na primeira edição da Prova Nacional Docente (PND).

Embora não seja um concurso público, a avaliação poderá ser utilizada por estados e municípios como etapa de seus processos seletivos, o que tem levado o exame a ser apelidado de “CNU dos Professores”, em referência ao Concurso Nacional Unificado.

A aplicação da prova está marcada para 26 de outubro, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que também disponibiliza o sistema de inscrições online.

O exame faz parte do programa federal Mais Professores para o Brasil, política pública que promete atender mais de 2,3 milhões de profissionais da educação básica com ações de qualificação e incentivo à carreira docente.

Quem pode participar da prova

A PND está aberta a dois perfis principais de participantes. O primeiro são estudantes de licenciatura com previsão de conclusão do curso em 2025, desde que estejam devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) pelas instituições de ensino.

Esses alunos devem confirmar a participação na PND pelo Sistema PND, mas têm direito automático à isenção da taxa de inscrição.

Além dos concluintes, podem participar professores já formados em cursos de licenciatura que tenham interesse em disputar vagas em concursos ou seleções promovidas por redes de ensino que decidam adotar a nota da PND como etapa classificatória.

Segundo o MEC, 1.508 redes municipais e 22 redes estaduais já aderiram à proposta e poderão utilizar os resultados da avaliação em 2026.

Inscrição e taxa

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Inep, no Sistema PND. Durante o preenchimento dos dados, o participante também pode solicitar atendimento especializado e, no caso de pessoas trans, o uso do nome social.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até o dia 31 de julho. O pagamento deve ser realizado por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), gerada ao final da inscrição e disponível para reimpressão no sistema.

Têm direito à isenção do pagamento estudantes inscritos no Enade das Licenciaturas, pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

