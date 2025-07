Edital premia com até R$ 80 mil projetos do Nordeste voltados à educação profissional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Edital Educação e Trabalho, promovido pelo Itaú Educação e Trabalho (IET), está com inscrições abertas até o dia 1º de agosto.

A iniciativa busca reconhecer e apoiar projetos que contribuam para o fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Nordeste e em outras regiões do país. Podem participar pessoas físicas a partir de 18 anos e instituições com CNPJ ativo há pelo menos dois anos.

Segundo a instituição, o objetivo do edital é valorizar práticas e pesquisas aplicadas que conectem educação e mundo do trabalho, promovam a inclusão produtiva e ampliem a oferta de ensino técnico de qualidade.

Serão premiadas iniciativas que atuem em áreas como formação de professores e gestores, articulação com o setor produtivo, inovação curricular, uso de tecnologias educacionais e estratégias para ampliar o acesso de grupos vulneráveis à EPT.

Modalidades da chamada pública

A chamada pública está dividida em duas modalidades: Reconhecimento, voltada a práticas já realizadas, com premiação de R$ 10 mil; e Fomento, para novas propostas, que podem receber até R$ 80 mil para execução.

Os projetos inscritos serão avaliados por um comitê de especialistas, com base em critérios como relevância, conteúdo, metodologia, viabilidade e potencial de impacto.

“Iniciativas em educação profissional têm papel fundamental na inclusão produtiva digna das juventudes e no desenvolvimento do país. Muitas delas podem servir de referência para outras experiências no Brasil e merecem apoio e visibilidade”, afirma Cacau Lopes da Silva, gerente de implementação, pesquisa e desenvolvimento do IET.

As inscrições devem ser feitas até 1º de agosto, às 17h59 (horário de Brasília), por meio de formulário disponível no site do Itaú Educação e Trabalho. O resultado da seleção será divulgado entre os meses de setembro e outubro.