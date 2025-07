Terceira edição do Tech Woman reúne mulheres no Recife para debater inovação e mercado de tecnologia

Clique aqui e escute a matéria

O projeto Tech Woman, que foca em palestras e ações de conexão voltadas ao mercado de trabalho em tecnologia exclusivamente para pessoas que se reconheçam como mulheres, chega a sua terceira edição neste sábado (26).

O evento será realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, das 9h às 18h. Segundo a organização, a expectativa é reunir mais de duas mil pessoas.

Trilhas em destaque

Em destaque na programação, Trilha de Carreiras, voltada a quem deseja entrar na área ou fazer transição de atuação; a Trilha Técnica, que será voltada para aquelas que já são profissionais e buscam se aperfeiçoar; e a nova Trilha Soft Skills – proposta para trabalhar inteligência emocional e habilidades comportamentais.

Essa novidade chega para mostrar que o Tech Woman está conectado com os acontecimentos do mundo. “Percebemos, ao longo dos anos, uma carência enorme nas mulheres de nossa comunidade no campo das habilidades comportamentais, inteligência emocional, síndrome da impostora gritando, falta de um propósito, falta de conhecimento pessoal e por aí vai. Essa trilha é o início de um movimento com o intuito de dar ferramentas e suporte para nossas mulheres conseguirem usar seu potencial para seu próprio bem”, destaca Laís Xavier, fundadora do Tech Woman.

Kássia Alcântara, também fundadora da ação, destaca que a iniciativa chega à sua terceira edição com o mesmo propósito inicial: oferecer mais diversidade na área de TI.

“Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos que são predominantemente ocupados por homens. As duas primeiras edições foram um sucesso e queremos continuar com esse estímulo e empoderamento profissional porque acreditamos que é possível, sim”, completa.

Nomes confirmados



Entre as profissionais que prometem compartilhar insights e dicas valiosas para mulheres a partir do 14 anos, a Professora Associada no Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), Sonia Guimarães; a Diretora de Serviços de Tecnologia na Extreme Digital Solutions – EDS, Elaine Machado.

Também estarão presentes, a Fundadora e CEO Nação Valquírias, Amanda Oliveira; a Superintendente de Produtos e Dados Analytics da B3/Neurotech, Natália Heimann; a Consultora em Felicidade Sustentável, Roberta Rigaud; a Diretora de RH na B3/Neurotech, Ketty Sanches; a Diretora da NTT Data Brasil, Virginia Heimann, e a Professora do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, Paola Accioly, entre muitas outras.

Inscrições

Interessadas podem se inscrever (https://techwoman.rec.br/) para a agenda de ações e de palestras multidisciplinares do evento – com lote inicial de entradas por R$80.

Também está disponibilizado o "acesso madrinha" para quem quiser comprar o seu e mais um para mulheres em vulnerabilidade que não podem arcar com o valor da inscrição regular, além da possibilidade para empresas e grupos de colaboradoras.

O Tech Woman também disponibiliza lotes de acessos gratuitos para uma parcela da sociedade. Haverá ingressos e vouchers de alimentação para quem está em vulnerabilidade social.

Confira a programação completa:

Manhã

- Das 8h às 16h – credenciamento

- Das 9h às 10h – mesa de abertura com autoridades locais

- Das 10h às 10h45 – Palestra de Arena com Sonia Guimarães by Laboratória

- Das 10h45 às 11h30 - TRILHA TÉCNICA - Decisões de projeto - low code, no code, hard code com Virginia Heimann

- Das 10h45 às 11h30 - TRILHA CARREIRA - Desmistificando a IA, com aplicações na prática, para quem quer começar com Natalia Heimann

- Das 10h45 às 11h30 - TRILHA SOFT SKILLS - Felicidade e Performance: o ponto Ideal entre Saúde Mental e Resultados com Roberta Rigaud

- Das 10h45 às 11h30 - ARENA EMPREENDEDORA - Programas de aceleração (Núcleo de Gestão do porto Digital - NGPD) com Karol Brasileiro

- Das 11h30 às 12h15 - TRILHA TÉCNICA - Engenharia de Software na Era da IA: Desafios, Oportunidades e Protagonismo (Título Sugerido Pelo ChatGPT) com Paola Acioly

- Das 11h30 às 12h15 - ARENA EMPREENDEDORA - Open Innovation com Shirley Cruz

- Das 11h30 às 12h15 - TRILHA CARREIRA - Quem é a profissional que o mercado busca com Dani Maciel, Daniely Gomiero e Pollyana Cavalcanti

- Das 11h30 às 12h15 - TRILHA SOFT SKILLS - De mulher maravilha para maravilhosa mulher: um ensaio sobre produtividade com Ketty Sanches

- Das 12h15 às 13h45 – Intervalo para almoço

Tarde

- Das 13h45 às 14h45 - PALESTRA DE ARENA - Uma mulher não foge a luta: como ser bem sucedida numa carreira em tecnologia com Elaine Machado

- Das 14h45 às 15h30 - TRILHA CARREIRA - Quem programa o futuro? Diversidade na tecnologia para IA mais justa com Iana Chan

- Das 14h45 às 15h30 - ARENA EMPREENDEDORA - Rodada de Pitches Startups com investidores para mentoria

- Das 14h45 às 15h30 - TRILHA TÉCNICA - Ideias para adiar o fim do mundo com Anicely Santos

- Das 14h45 às 15h30 - TRILHA SOFT SKILLS - Como identificar minha potencias com Simony Cesar

- Das 15h30 às 16h16 - TRILHA SOFT SKILLS - Nadando com Tubarões: como mulheres dominam ambientes que não foram feitos para elas com Maitê Nóvoa

- Das 15h30 às 16h15 - TRILHA CARREIRA - Elas por Elas: mulheres da Rede TechWoman falam sobre sua migração de carreira com Luana Barbosa, Samara Vitória, Jamille Maria, Andrea Simone, Alê Tavares

- Das 15h30 às 16h15 - TRILHA TÉCNICA - IA além do hype: o que está acontecendo fora dos holofotes com Juscimara Avelino

- Das 15h30 às 16h15 - ARENA EMPREENDEDORA - Rodada de Pitches Startups com investidores para mentoria

- Das 16h15 às 17h15 - PALESTRA DE ARENA - Sua missão pode empoderar uma nação com Amanda Oliveira

Mentoria



Profissionais voluntárias de tecnologia se colocarão à disposição para compartilhar sua expertise com mulheres participantes do evento. As sessões terão duração média de 30 minutos para cada interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos. Serão 210 slots de mentoria (um a um) oferecidos em diversas áreas de atuação da tecnologia por profissionais da área.