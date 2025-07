Recife sedia Jornada Bett Nordeste com foco na inovação e no futuro da educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta edição, as palestras e rodas de conversa seguem a partir da temática central: "Uma Nova Aprendizagem para Construir Futuros Regenerativos"

Nos dias 27 e 28 de agosto, o Recife receberá mais uma edição da Jornada Bett Nordeste, reunindo educadores, gestores e especialistas para discutir os desafios e as possibilidades da educação básica nas redes públicas e privadas.

O evento, promovido pela Bett Brasil em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), será realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José.

A visitação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo site:https://brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste

Tema central: repensar a aprendizagem para construir futuros regenerativos



A edição deste ano tem como tema central: “Uma Nova Aprendizagem para Construir Futuros Regenerativos”. A proposta é ampliar o papel da educação, que deixa de focar apenas na mitigação de vulnerabilidades atuais para assumir o protagonismo na construção de uma sociedade sustentável, inclusiva e socialmente justa. O objetivo é formar cidadãos capazes de criar respostas inovadoras para os desafios contemporâneos.

Segundo Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil, a ideia é aprofundar, com recorte regional, o debate sobre como as escolas podem responder com coragem, inovação e compromisso aos desafios da atualidade.

“A concepção de ‘nova aprendizagem’ reforça a urgência de repensar o que, como e para que ensinamos, reconhecendo que a regeneração dos futuros começa, necessariamente, por transformar a maneira como educamos”, afirma Adriana.

Os 4 C’s da Jornada Bett Nordeste



A programação será estruturada a partir de quatro eixos temáticos — os chamados 4 C’s da Jornada — que orientarão as experiências ao longo dos dois dias de evento:

Convivência: Aprendizagens para viver bem com os outros, com foco em relações saudáveis, escuta ativa, empatia, diversidade, mediação de conflitos e construção coletiva. A escola é apresentada como espaço democrático, inclusivo e de pertencimento.

Consciência: Aprendizagens para lidar com excesso de informação e incertezas. Serão debatidos temas como pensamento crítico, ética digital, uso responsável da inteligência artificial, competências midiáticas e preparação para um mundo cada vez mais complexo.

Cuidado: Aprendizagens voltadas ao bem-estar do planeta e das pessoas, com temas como saúde mental, sustentabilidade e valores humanos. A proposta é construir ambientes escolares que acolham, protejam e eduquem para a regeneração.

Criação: Aprendizagens com sentido, autoria e inovação. Esse eixo valoriza o protagonismo estudantil, metodologias ativas, criatividade e personalização da jornada de aprendizagem.

Palestras em destaque: Inteligência Artificial na educação



Entre os nomes confirmados estão Silvio Meira, cientista-chefe da TDS.company e presidente do Conselho do Porto Digital, e Luciano Meira, Ph.D. em Educação pela Universidade da Califórnia, professor da UFPE e membro do Conselho Consultivo da Bett Brasil.

A dupla apresentará uma análise sobre o impacto disruptivo da Inteligência Artificial (IA) na educação, com base no artigo “Inteligência Artificial na Educação: Ruptura Paradigmática em um Sistema em Crise Crônica”.

Segundo os autores, a IA generativa representa um verdadeiro "Cisne Vermelho" - conceito criado por Silvio Meira - para o ecossistema educacional. Diferente de mudanças incrementais, trata-se de uma ruptura que evidencia a obsolescência do modelo industrial de ensino, da educação básica ao ensino superior.

A IA exige uma mudança de paradigma, com quatro eixos estratégicos para transformar ameaça em oportunidade:

- Requalificação e empoderamento docente;

- Reforma curricular e avaliativa profunda;

- Criação de infraestrutura pública e soberana de IA;

- Governança ética e fomento à pesquisa.

O tema será aprofundado na palestra “Será que a educação pública já perdeu a onda da Inteligência Artificial?”, no dia 28 de agosto, às 15h.

Estrutura do evento



A Jornada Bett Nordeste contará com três auditórios: dois nos formatos Plenária e Aquário — este último permite a interação direta da plateia com os palestrantes —, além de um espaço exclusivo para debates sobre a educação pública, com acesso gratuito.

Haverá também uma área de exposição, com participação de marcas que apresentarão soluções e inovações voltadas para o setor educacional.