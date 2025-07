Recife nomeia 274 para a educação, mas professores cobram convocação efetiva, não só reposição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife anunciou, na última sexta-feira (25), a nomeação de 274 novos profissionais para a Rede Municipal de Ensino. Ao todo, foram convocados 110 professores e 164 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), todos aprovados no último concurso público.

De acordo com o Executivo municipal, a chamada para os novos Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs) ocorrerá ao longo do segundo semestre.

Nas redes sociais da Secretaria de Educação do Recife, o anúncio gerou manifestações de professores e professoras que estão no Cadastro de Reserva (CR). Eles alegam que as nomeações serviram apenas para repor substituições das convocações anteriores, sem contemplar, de fato, o número de docentes que ainda aguardam pelas nomeações, para que o cadastro seja zerado.

"Os valores não são reais. A maior parte dos convocados para o cargo de Professor II corresponde a reposições, ou seja, são os mesmos números da última divulgação. Na realidade, as cadeiras continuam vagas. Zerar o CR é fundamental e ainda vai sobrar vagas. As escolas precisam de profissionais", afirmou uma professora na publicação.

"Isso foi só uma reposição da chamada de janeiro, e as vacâncias que surgiram. 81 professores nomeados não é convocação, João Campos. Chame uma convocação verdadeira! O CR de Professores tem hoje menos de 300 [docentes]", publicou uma outra professora.

A Prefeitura do Recife tem afirmado que as nomeações realizadas até o momento são superiores ao quantitativo de vagas inicialmente previsto no certame. "Com essa nova nomeação, a atual gestão já ultrapassa 1.800 professores nomeados desde o início do concurso de 2023 — o maior já realizado na história da educação municipal."

Cadeiras vagas

No início de julho, a coluna Enem e Educação apresentou um levantamento feito por uma comissão formada por professores e professoras que estão no Cadastro de Reserva, com apoio do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere).

O estudo, já encaminhado para o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), indica que há 887 professores I e 246 professores II ocupando cadeiras vagas. Enquanto isso, 274 professores I e 128 professores II aprovados no concurso permanecem no CR, aguardando convocação.

"Existe uma legislação municipal, de 2015, que determina que os professores contratados temporariamente devem atuar em projetos, como o Avança Recife, ou em casos de licenças temporárias, como licença-prêmio ou em decorrência de aposentadorias. Portanto, esses profissionais não devem ocupar vagas efetivas", afirmou a diretora de Comunicação do Simpere, professora Eva Azevedo.

"Por isso, tivemos o cuidado de fazer o levantamento com base apenas em cadeiras efetivamente vagas — ou seja, aquelas que não contam com professor titular, nem com docentes em licença ou temporariamente readaptados em outras funções. São cadeiras que aguardam a lotação de professores efetivos", completou.