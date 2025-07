Movimento Pró-Criança abre 150 vagas em cursos gratuitos de tecnologia no Recife; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As capacitações serão as primeiras a acontecer nas novas instalações do Edifício Professor Sebastião de Araújo Barreto Campello, no Recife Antigo

Clique aqui e escute a matéria

O Movimento Pró-Criança, organização sem fins lucrativos ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, está com inscrições abertas para 150 vagas em cursos gratuitos voltados à formação tecnológica de jovens.

As capacitações fazem parte do Programa Movimento Digital e serão as primeiras a acontecer nas novas instalações do Edifício Professor Sebastião de Araújo Barreto Campello, no Recife Antigo.

Os cursos disponíveis são: Marketing Digital, Indústria 5.0 – Robótica e Fabricação Digital e Informática. A formação é destinada a jovens de 16 a 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio.

Inscrições

As inscrições seguem até 14 de agosto e devem ser feitas presencialmente na sede do Movimento Pró-Criança, localizada na Rua dos Coelhos, 317, bairro da Boa Vista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

É necessário apresentar cópias dos documentos pessoais, declaração escolar e uma foto 3x4. Para menores de 18 anos, também é exigida a documentação dos responsáveis (RG e CPF).

As aulas terão início no dia 4 de agosto, na unidade Recife Antigo, com turmas nos turnos da manhã e da tarde. Os encontros ocorrerão duas vezes por semana, e os estudantes receberão fardamento e certificado de conclusão ao final do curso.

“Nosso principal objetivo é proporcionar um ensino de qualidade na área de tecnologia para os jovens da Região Metropolitana do Recife, ampliando suas visões de futuro e suas perspectivas de vida. A ideia é apresentar novos horizontes e possibilidades de trabalho”, destaca Juliana Azevedo, supervisora dos cursos de tecnologia do Movimento Pró-Criança.

Edifício Professor Sebastião Barreto Campello

Localizada na rua Vigário Tenório, números 135 e 143, a Unidade Recife Antigo do Movimento Pró-Criança foi fundada no dia 11 de junho de 2002 e durante cerca de 20 anos abrigou cursos da área artística como, por exemplo, dança popular, percussão e teatro.

O polo foi reformado no último ano para acolher os programas “Movimento Digital” e “Promover”, que são voltados para a formação gratuita de jovens nas áreas de tecnologia, logística e produção.

O prédio conta com três pavimentos e dispõe de garagem, refeitório, salas de aulas amplas, banheiros, elevador, cozinha e o tradicional Teatro Maurício de Nassau, que tem capacidade para mais de 100 pessoas. O complexo, agora revitalizado, passará a se chamar “Edifício Professor Sebastião de Araújo Barreto Campello”, em homenagem a um dos fundadores e ex-diretor do Pró-Criança.

“Doutor Sebastião”, como era conhecido, notabilizou-se por dedicar sua vida à educação e à promoção da cidadania aos mais pobres. Em 1993, com apoio de amigos e ao lado do então arcebispo de Olinda e Recife, dom José Cardoso Sobrinho, fundou o Movimento Pró-Criança, onde trabalhou por quase três décadas. Sebastião faleceu em janeiro do ano passado aos 94 anos.

Aniversário do Pró-Criança



O Movimento Pró-Criança completa 32 anos de fundação no próximo dia 27. Para marcar o aniversário, a instituição promoverá uma programação especial, no dia 2 de agosto, que inclui celebração da Santa Missa e a reabertura da Unidade Recife Antigo.

A liturgia em Ação de Graças pelo Pró-Criança começa às 10h, na Igreja Madre de Deus, e será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa. Logo após, haverá as apresentações do coral e da orquestra de cordas, seguidas de um cortejo cultural animado pelo grupo de percussão em direção à Unidade Recife Antigo, que terá o prédio batizado e acolherá novos cursos.

De acordo com o administrador do Movimento Pró-Criança, padre Paulo Dutra, a celebração desses 32 anos será um momento de festejar com os beneficiários e suas famílias, colaboradores, autoridades e empresários apoiadores.

Ao mesmo tempo, segundo o sacerdote, a instituição estará iniciando um novo capítulo de sua história, que já beneficiou mais de 52 mil pessoas, entregando um presente ao Recife e toda Região Metropolitana.

“O Pró-Criança nasceu com a missão de servir à população mais vulnerável e nada mais justo do que comemorar este aniversário presenteando a sociedade com a reabertura da Unidade Recife Antigo que, ao mesmo tempo, amplia nosso atendimento e se soma os esforços de revitalização da área central da capital atraindo e formando jovens talentos para o mercado de trabalho”, afirma padre Paulo.